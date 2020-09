Tamperelaisyritys kerää dataa katujen kunnosta tekoälyä ja joukkoistamista hyödyntävän pelin avulla. Carchupa-sovellusta kokeillaan ensi kertaa julkisesti Lempäälässä lauantaina.

Autoilu on kallista. Harvempi ajelee kotikulmillaan eestaas ilman selkeää päämäärää.

Paitsi ehkä lauantaina Lempäälässä, Tampereen kupeessa. Vajaan 24 000 asukkaan kunnassa käynnistyy lauantaina puoliltapäivin kokeilu, jonka tavoitteena on kartoittaa kunnan katujen ja teiden päällystevauriot parissa tunnissa.

Data kerätään tamperelaisen Carchupa-yrityksen kehittämällä sovelluksella, joka hyödyntää tekoälyä ja joukkoistamista.

Idea on yksinkertainen: autoilija lataa älypuhelimeensa yrityksen nimeä kantavan sovelluksen, asettaa puhelimensa telineeseen, laittaa kuvauksen päälle ja lähtee tien päälle ajamaan sovelluksen karttaan merkittyjä katuja.

Kyseessä on peli eli autoilijoiden välinen kilpailu siitä, kuka ehtii keräämään kartassa näkyvät rahanarvoiset kolikot ja esineet. Jos ehtii ensimmäisenä ajamaan kolikon yli, sovelluksen saldoon ilmestyy 0,05 euron summa.

Paremmin tienaa, jos ajaa mustikan (25 senttiä), kirsikan (50 senttiä) tai euron arvoisen sitruunan yli. Kaikista paras saalis on kahden euron arvoinen mansikka.

Kuka nappaa mitä Lempäälässä lauantaina. Pari kahden euron mansikkaakin näkyvillä tässä kohtaa karttaa!­

Kuvatut videot välittyvät Vaisala Oyj:n kehittämän konenäköohjelman analysoitavaksi. Tulokseksi saadaan arvokasta tietoa tiestön päällystevaurioista.

Odotukset sovelluksen menestyksen suhteen ovat korkealla.

– Tavoitteenamme on myydä Carchupaa ympäri maailmaa ja tehdä siitä uusi Nokia, toimitusjohtaja Toni Paju heittää.

Isoja sanoja. Ainakin ”uuden Nokian” osalta. Mutta usko on kova.

– Vastaavaa joukkoistamista ei ole tehty muualla. Olemme hakeneet sovellukselle nyt patentointiakin.

– Carchupa mullistaa sen, miten nopeasti dataa saadaan aikaiseksi. Jos Lempäälän katujen kuvaamiseen menee lauantaina aikaa yli kaksi tuntia, olen pettynyt.

Pilotin päämääränä on helpottaa tiestön kunnossapitoa. Pajun mukaan joukkoistamalla kerätyn datan etu on sen edullisuus, sillä autoilijoille Lempäälässä maksettava summa on noin 1,80 euroa kilometriltä. Kaikkineen Lempäälän teiden läpikäynti maksaa kunnalle noin 500–600 euroa.

Ensimmäisen kerran sovellusta kokeiltiin Carchupan omin voimin Tampereella. Kymmenen hengen ryhmä keräsi dataa Tampereen kaduista noin 600 kilometrin verran alle kuudessa tunnissa. Eniten euroja kerännyt kuski sai kokoon lähes 160 euroa.

Lähtötilanteessa euroja on tilillä nolla. Jos saalistus onnistuu, lupaa Carchupa rahat tilille jo seuraavana päivänä.­

Lauantai tarjoaa mahdollisuuden pieniin lisäansioihin kelle tahansa auton ja älypuhelimen omistajalle. Autoilijan on osaltaan pidettävä huoli siitä, että videokuva on kyllin laadukas. Aurinkoisella säällä kamerassa onkin hyvä olla polarisoiva filtteri.

– Uskon, että parhaat tienaavat tunnissa 30 euroa, Paju sanoo.

Pajun mukaan päällystevaurioiden kuvaaminen Carchupan avulla leviää pian laajemmin Pirkanmaalle ja koko Suomeen. Mahdollisuus sivutulojen tienaamiseen ei jää siis ainutkertaiseksi.

– Tarkoituksena on kuvata tiet kaksi kertaa vuodessa. Toistuvien mittausten avulla nähdään tiestön kunnon kehittymisen trendit.

Carchupa pyrkii nopealla aikataululla myös muun muassa Saksan ja Yhdysvaltain teille. Pajun mukaan luvassa on myös pyöräteiden kuvauksia Hollannissa erillisen Bikechupan avulla.

Nähtäväksi jää, millaisen rallin Carchupa saa lauantaina Lempäälän kaduilla aikaan.