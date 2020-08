Opettajana työskentelevä perheenisä oli varautunut odottamaan testitulosta vuorokauden.

Tampereella ruuhkautuneet koronatestit osuivat kipeästi viisikymppisen Maurin suunnitelmiin, kun mies joutui testituloksen viivästyttyä perumaan lapsensa ylioppilasjuhlat. Negatiivisen tuloksen mies sai vasta viisi päivää testin jälkeen.

– Kun siihen vielä lisää ajan, jonka odotin päästäkseni testiin, niin kyllähän tämä tuntuu aivan kohtuuttomalta, Mauri toteaa Ilta-Sanomille.

Kyseessä on toinen kerta, kun korona romutti perheen ylioppilasjuhlasuunnitelmat. Aiemmin lapsen lakkiaiset jätettiin pitämättä keväällä roihahtaneen epidemian ja poikkeusolojen vuoksi.

– Eiköhän tämä ollut tässä. Pienempää porukkaa kutsutaan sitten varmaan joskus käymään.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi elokuun puolivälissä MTV Uutisille, että vastaisuudessa koronatestien tulosten pitäisi saapua testiä seuraavana päivänä. Valtioneuvosto vahvisti linjauksen 19. elokuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Mauri hakeutui testiin havaittuaan viikko sitten itsessään flunssan oireita ja kurkkukipua.

– Kyllä se kismittää, kun oli kova tavoite saada tulos nopeasti, ja nyt jonot vain lisääntyvät ja lisääntyvät, Mauri pohtii.

Opettajana työskentelevä tamperelaismies ei testitulosta odotellessaan voinut saapua työpaikalleen ja pysytteli koko arkiviikon kotonaan karanteenioloissa. Työpaikalla useampi opettaja on joutunut miehen mukaan jäämään päiväkausiksi pois työstä odotellakseen koronatestin tuloksia.

– Kyllä tämä yleinen ongelma täällä taitaa olla. Moni taivastelee ja ihmettelee. Omassa koulussani opettaja saattaa olla testiin mennessään täysin oireeton. Sen jälkeen ei voikaan loppuviikkoon mennä töihin.

Taloudellisia menetyksiä juhlien peruuntumisesta Maurin perheelle ei kuitenkaan seurannut. Sen sijaan sijaiskärsijäksi päätyi juhliin tilattu pitopalvelu, jonka työtarjouksen mies joutui perumaan.

– Olihan tämä heiltä pois, kun he olivat varanneet päivän minulle. He kyllä ymmärsivät tilanteen. Ikävää kuitenkin, että he kärsivät tästä.

Aamulehti kertoi perjantaina Tampereen naapurikaupunki Nokian ratkaisseen koronatestiruuhkan ostamalla palveluja yksityiseltä terveydenhuoltoyritykseltä Mehiläiseltä. Mauri hämmästelee, minkä vuoksi Tampereen kaupunki ei ole turvautunut ongelmatilanteessa vastaavaan järjestelyyn.

Ilta-Sanomat ei lauantaina tavoittanut Tampereen yliopistollisen sairaalan johtoa tai kaupungin hoitotyönpäällikköä kommentoimaan tarkemmin paikallista koronatestaustilannetta.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen kertoi kuitenkin puhelimitse, että keskustelua hoitoyhteistyöstä yksityisen sektorin kanssa on käyty myös Tampereella.

Ilta-Sanomat on Maurin tapauksen vahvistaakseen nähnyt dokumentit testipäivästä ja -tuloksesta. Maurin nimi on muutettu.