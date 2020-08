Poliisi tutkii Nokian turma-autossa kirjoitettua pysäyttävää viestiä

Poliisi selvittää laajasti viime hetken tapahtumia ennen kolmen nuoren kuolemaan johtanutta ulosajoa.

Sisä-Suomen poliisi tutkii Nokian turma-autossa videoon kirjoitettua pysäyttävää viestiä. Ulosajossa kuoli kolme alle 20-vuotiasta nuorta. Vain yksi heistä, epäilty kuljettaja, jäi eloon.

Poliisi epäilee viestin kirjoittajaksi turmasta selvinnyttä auton kuljettajaa. Kuljettaja ei ole kuulusteluissa ottanut viestiin mitään kantaa. Poliisi varmistaa tutkimuksilla vielä viestin kirjoittajan.

– Tutkimme, mikä on sen viestin merkitys. Olemme tienneet viestistä jo sunnuntaista, tapahtumayöstä alkaen. Meillä on vireillä tietopyyntöjä. Teemme teknistä tutkintaa. Olemme tehneet kuulusteluja. Kyse on merkittävästä asiasta ja katsomme asiaa molemmilta puolilta, tuleeko esille viestin sisältöä tukevia tai sitä vastaan sanovia seikkoja, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ossi Kaario Sisä-Suomen poliisista kertoi.

Poliisi epäilee turmasta selvinnyttä tällä hetkellä törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Rikosnimikkeet saattavat vielä tutkinnan aikana muuttua.

Turmasta selvinnyt on kiistänyt ajaneensa autoa.

Tuhoisa onnettomuus tapahtui 16. elokuuta hieman kello yhden jälkeen yöllä.

Onnettomuus tapahtui 16. elokuuta kello 01.16, kun Porin suunnalta tullut henkilöauto ajautui Nokialla pientareelle ja osui puuhun.

Kaarion mukaan osa tutkimustuloksista on tullut, mutta osa on vielä tulematta.

– Autossa ei jäänyt enää muita kertomaan tapahtumista. Videoita ja kuvia ovat nähneet varmaan jo kymmenet tuhannet ihmiset. Pelkästään ne eivät riitä. Meillä on monta eri reittiä, joilla selvitämme viime hetken tapahtumia ja vähän laajemminkin taustaa. Videot ja kuvat ovat olleet meillä tiedossa jo sunnuntailta.

Poliisi aikoo kuulla kuljettajaa vielä, kun loputkin tutkimustulokset valmistuvat.

Onnettomuudessa menehtyi kaksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppilasta. Kolmas menehtynyt oli Aamulehden mukaan Ylöjärven lukion oppilas.