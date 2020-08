Vapaa-aikanaan Rami päivystää ruoanmurujen toivossa poliisiaseman keittiössä. Työnsä se tekee nakkipalkalla.

– Koulu on alkanut, mutta oletteko päässeet jo työn touhusta kiinni?

Näin kysyy Sisä-Suomen poliisilaitos torstaisessa someviestissään, jossa viitataan poliisikunnan uskollisimpien ja luotettavimpien työntekijöiden joukkoon kuuluviin huumekoiriin.

– Meidän Rami on! Rami on erikoishuumekoira ja rodultaan labradorinnoutaja. Rami on työskennellyt rikostutkinnan apuna seitsemän viikon ikäisestä lähtien ja nyt on mittarissa vähän yli kolme vuotta, viestissä kerrotaan.

Rami on koulutettu etsimään huumeita, ampuma-aseita ja käteistä rahaa. Ja tulosta tulee.

– Viime vuonna Rami löysi huumekilojen lisäksi kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa ja 22 ampuma-asetta.

Korkeita paikkoja nuuskiessaan Rami voi tarvita myös ihmiskollegan apua.

– Vapaa-ajalla Rami päivystää keittiössä, jos vaikka tippuisi muutama ruuanmuru lattialle. Rami on kaikessa mukana ja välittömästi toimintavalmiina, kunhan vain on tarpeeksi nakkeja mukana.

Ramista kertovan viestin yhteydessä poliisi toivottaa turvallista loppuviikkoa kaikille.