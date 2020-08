Ratikalla erämaahan? 2 900 hengen asuma-aluetta kaavaileva Tampere levittäytyy Särkijärven rannalle

Havainnekuva koillisesta. Västinkimäen läpi kulkee nykyisin jo Vuoreksen Puistokatu, joka johtaa sillan yli Vuoreksen kaupunginosaan. Kaavassa kadulla on varaus raitiotielle.

Västinginmäen kaava tietää hyvästejä kesämökeille. Kaupungin keskustaan on matkaa kuutisen kilometriä. Kolmostie kulkee vain parin kilometrin päässä.

Kasvua havittelevan Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina keskustan eteläpuolelle sijoittuvan Västinginmäen asemakaavan. Helsinkiin johtavan kolmostien ja Hervannan puoliväliin sijoittuvalle erämaavaltaiselle alueelle kaavaillaan noin 2 900 asukkaan kaupunginosaa.

Tulevaisuudessa Västinginmäkeen saattaa päästä jopa ratikalla. Alueen läpi kulkee Vuoreksen rantatie, jonka kohdalle kaavassa on tilavaraus raitiotielle.

Ratikka Västinginmäkeen toteutuu, jos ylipäätään on toteutuakseen, toki vasta vuosien päästä.

Särkijärven pohjoisrannalle sijoittuvan kaavan kohtalo siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi. Moderni Vuoreksen kaupunginosa sijaitsee Särkijärven sillan eteläpuolella.

Västinginmäki on perinteisesti ollut lähinnä pelkkää erämaata lukuun ottamatta Särkijärven rannan loma-asutusta, joka muuttuu kaavan myötä asuinalueeksi. Saarissa olevat rakennukset merkitään vapaa-ajan asuinrakennuksiksi. Tulevaa kokonaisuutta kuvataan pikkukaupunkimaiseksi.

Tampereen kaupunki kertoo tiedotteessaan, että asemakaavaehdotusta muutettiin jonkin verran saadun palautteen perusteella. Muun muassa rakentamisen sijoittamista maastoon on mahdollistettu siten, että kerroskorkeuksien vaihteluväliä on väljennetty.

Viheralueiden yleissuunnitelmaan muutettiin länsiosan metsän arvoluokitus arvometsäksi ja lisättiin ohje lahopuiden säästämisestä ranta-alueella. Suunnittelualue on talousmetsää ja vanhaa peltoa korkeuksiltaan vaihtelevassa maastossa. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asuinalue järvimaisemaan

Valmistuttuaan Västinginmäen ensimmäinen asemakaava tarjoaa tiedotteen mukaan monimuotoista asumista, palveluja, ulkoilureittejä ja järvimaisemia lähes kolmelle tuhannelle uudelle asukkaalleen. Alueella on jo nyt hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Asemakaavalla mahdollistetaan talotyypeiltään monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, kadut ja infrarakentaminen, virkistysreitit, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle tai muulle pienelle julkiselle rakennukselle.

Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi.

Maanmittauslaitoksen kartta vuodelta 1953 kertoo erämaasta, muutamasta peltoaukeasta ja huviloista Särkijärven rannalla.

Uutta asuinrakentamista on tiedotteen mukaan yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä, jossa on kerrostaloja, yhtiömuotoisia pientaloja sekä omakotitontteja. Kaikkiaan uutta rakennusoikeutta on noin 160 000 kerrosneliömetriä.

Rantakiinteistöistä muodostetaan omarantaisia asuintontteja. Asemakaava-alueelle muodostuu yhteensä 113 omakotitonttia. Kaupungin maalle sijoittuvien tonttien määrä vastaa hieman alle asunto- ja maapolitiikassa linjattua vuoden tarvetta. Noin puolet kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Asemakaavalla vastataan kaupungin kasvun tuomaan asuntojen kysyntään. Kaupunki tavoittelee uuden luonnonläheisen, joukkoliikennettä hyödyntävän kaupunginosan rakentamista jo olemassa olevan kaupunkirakenteen lomaan. Vaikka alue on uusi, siellä voidaan käyttää hyödyksi jo tehtyjä investointeja kuten katuverkkoa, tiedotteessa muistutetaan.