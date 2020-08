Kuva: Kymmenet autot jonottivat drive in -koronatestiin Tampereella

Viime viikolla koronatestien kysyntä lisääntyi hurjasti. Yksi syy on se, että väestössä on liikkeellä tavallista flunssaa.

Tampereella koronavirustestaus on ruuhkautunut. Tällä hetkellä testiin pääsyä joutuu odottamaan noin neljä päivää, Fimlabista kerrotaan Ilta-Sanomille. Fimlab vastaa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näytteenotosta.

– Se on vaihdellut kahdesta neljään päivään. Kun katsoin tilannetta juuri nyt, niin tällä hetkellä menee ainakin neljä päivää, ennen kuin pääsee näytteenottoon, Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila kertoo.

Mustilan mukaan tilannetta on yritetty parantaa palkkaamalla lisää näytteenottajia. Tampereella uusia testausaikoja on avattu reaaliaikaisesti samalle viikolle.

– Esimerkiksi tänä aamuna saimme avattua lisää aikoja huomiselle ja keskiviikolle, mutta kysyntä on niin kovaa, että ne menivät melkein saman tien, Mustila sanoo.

Kun julkisella puolella on ruuhkaa, moni hakeutuu koronatestiin yksityiselle puolelle. Kuvassa autoilijat jonottavat Mehiläisen drive in -testiin Tampereen Kaupissa.

Mustilan mukaan ruuhkaa on aiheuttanut se, että tällä hetkellä väestössä on liikkeellä rinoviruksen aiheuttamaa flunssaa. Sen lisäksi nykyisten ohjeistusten mukaan kaikkien hengitystieoireisten tulisi mennä koronavirustestiin, ennen kuin he palaavat töihin, kouluun tai päiväkotiin.

– Testaustarve alkoi lisääntyä selkeästi heinäkuun loppupuolella. Viime viikolla testeissä oli aika hurja kysynnän kasvu. Taitaa olla valtakunnallinen ilmiö, että ihmiset hakeutuvat nyt eri puolilla Suomea runsaasti testeihin.

Ylen mukaan koronatestaus on ruuhkautunut Suomessa ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Pahimmillaan testiin pääsyyn ja tuloksen odotteluun menee lähes viikko.

Tampereella testejä tehdään viikon jokaisena päivänä, myös viikonloppuisin. Fimlabissa koronavirustestin tulos valmistuu viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Tällä hetkellä pullonkaula on kuitenkin muodostunut testiin pääsyssä.

Kun julkisella puolella on ruuhkaa, osa hakeutuu testiin yksityiseen terveydenhuoltoon. Aamulehden mukaan maanantaina aamupäivällä Mehiläisen drive in -testauspisteelle muodostui pitkä jono. Mehiläisessä otettu näytteenottomäärä on kaksinkertaistunut heinäkuusta. Mehiläisessä koronatestin hinta on 249 euroa, Kela-korvauksen jälkeen 193 euroa, lehti kertoo.

Taysin mukaan Pirkanmaalla todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Koko Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa. Maanantaina THL raportoi myös kahdesta uudesta kuolemantapauksesta. Sairaalahoidossa on viisi koronapotilasta, joista yksi on tehohoidossa.