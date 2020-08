Syövän leviämistä pelkäävä mestariväärentäjä iloitsee viime metrien tunnustuksesta – kansa on ostanut jo lähes kaikki työt Veli Sepän omasta näyttelystä

Suomen tunnetuimman väärentäjän ”ensimmäinen ja viimeinen” taidenäyttely on osoittautunut hurjaksi menestykseksi. 37 taulusta myymättä enää neljä. Ex-hitsari on jo varaamassa hautapaikkaa.

Ihmiselämä on katoavaista. Kuten myös maine ja kunnia. Jälkimmäiset menevät kuitenkin omia, vaikeammin ennakoitavia polkujaan.

Lempääläläinen Veli Seppä, 72, teki työuransa hitsaajana, mutta tuli tunnetuksi taidemaalarina. Tai tarkemmin: taiteen väärentäjänä.

Seppä oli mies, joka tuomittiin vuonna 2017 ehdolliseen vankeuteen yli sadasta taideväärennöksestä. Suomen suurimpana pidetystä alan rikoskokonaisuudesta on jo kymmenisen vuotta, eikä Seppä enää haluaisi asiaa puida.

Mainittakoon kuitenkin, että esimerkiksi Sepän väärennös Fernand Légerin maalauksesta Le cirque meni kaupaksi 2,2 miljoonalla eurolla. Ja se, että suurimman rikoshyödyn väärennöksistä keräsivät ihan muut henkilöt eli taidekauppiaat.

Mennyt on mennyttä, mutta historialleen Seppä ei voi mitään. Se tuli ilmi, kun hänen ikiomia töitään sisältävä taidenäyttely avattiin vihdoin heinäkuussa Lempäälässä toimivassa huutokaupassa.

– Rupesi oikein raivostuttamaan se, miten joka paikassa kirjoitetaan huippumestariväärentäjästä. Ihmiset ajattelevat, etten mitään muuta osaakaan kuin väärentää, Seppä harmittelee.

Iso osa huutokaupan seinistä on peitetty Veli Sepän monipuolisilla töillä.

Tätä mielikuvaa vastaan taiteilija voi taistella vain tarttumalla siveltimeen ja todistamalla arvonsa.

Siinä Seppä on ainakin jollain mittarilla onnistunut.

– On se sekametelissoppa jotenkin purrut ihmisiin. Jotain olen saanut aikaiseksi vanhoilla päivilläni, Seppä pohtii näyttelyään, jonka kattaus on hyvin monipuolinen.

– Vähän jokaiselle jotakin. Näyttely ei ole niin yhdenmukainen kuin olisin toivonut.

Seppä kutsuu näyttelyä ”ensimmäisekseen ja vihoviimeisekseen”. Ja itseään vain kuvantekijäksi.

Kaikesta huolimatta ainakin tavallinen yleisö on osoittanut suurta mielenkiintoa näyttelyä kohtaan. Avajaispäivänä näyttelyä kävi katsomassa ainakin 200 ihmistä, ja 37 myynnissä olleesta taulusta kaupaksi meni heti 20. Parista työstä on tilattu jo kolmekin toisintoa.

Veli Sepällä riittää tilaustöitä. Esimerkiksi tämä näyttelystä löytyvä öljyvärimaalaus Ankkurissa II on myyty jo kolmeen kertaan.

Myytyjen teosten hinnat ovat olleet 150 eurosta 1 500 euroon. Normaalille kuvataiteilijalle, jonka omat työt eivät ole aiemmin saaneet minkäänlaista tunnustusta, moinen menestys ensi-iskulla on käytännössä mahdotonta.

Pelkän taustansa vuoksi Seppä ei kuitenkaan käy kaupaksi. Teknisen taitonsa mies todisti jo väärennöksillään, mutta oman taiteen menekki kertoo, että Sepällä on myös omaa silmää.

– Palaute omintakeisten töiden osalta on ollut positiivista. Rikoksen tekeminen ei sen sijaan ollut minulle omintakeista. Silloin motiivina oli raha, ja kun satojatuhansia luvattiin, niin siihenhän minä lankesin. Kukapa siihen loveen ei menisi.

– Valitettavasti juuri se negatiivinen asia teki minut tunnetuksi. Toivoisin, että ensi talven lumi vihdoin peittäisi nämä muistot.

Toivoa aina saa. Se on kuitenkin selvä, että menestyksekkään näyttelyn jälkeen Seppä tunnetaan myös omaehtoisena tekijänä.

– Haluan jatkaa omintakeista tutkimista ja maalaamista, jos ikää ja terveyttä vaan riittää.

Veli Seppä on kiitollinen saamastaan positiivisesta palautteesta ja kertoo sen antaneen voimia jatkaa maalaamista sairastelusta huolimatta.

Sepän tapauksessa, valitettavasti, ikä ja terveys alkavat olla kortilla. On ollut jo pitkään, sillä kun parantumaton, henkitorveen kiinni kasvanut keuhkosyöpä todettiin kesken väärennöstehtailun vuonna 2011, erikoislääkäri antoi elinaikaa vain kaksi vuotta.

Yhdeksän vuotta myöhemmin Seppä porskuttaa yhä. Viime aikoina pelko on kuitenkin hiipinyt pinnalle, sillä syöpälääkitys piti laittaa alkukesällä kolmen kuukauden tauolle sydämen vajaatoiminnan vuoksi.

– Syyskuun puolivälissä alkaa uudet tutkimukset ja hoidot. Totta kai se peljättää, että syöpä olisi levinnyt tänä aikana.

Seppä kertoo kuntonsa heikentyneen aiemmasta.

– Tauti on jo siinä vaiheessa, että ruvetaan jo halpoja arkkuja ostelemaan ja tilaamaan hautapaikkaa Kalevankankaalle, Seppä sanoo ja naurahtaa päälle.

– Se on luonnonlaki, että täältä on lähdettävä joskus. Mutta mahdollisimman pitkään täällä sinnitellään.

Ja niin kauan kuin jaksetaan, myös maalataan.

– On raskas prosessi, kun 30 tauluakin saa esille. Se on iso työ, ja henkinen paine on valtava jo näiden sairauksien takia.

– On kuitenkin positiivista, että tämän näyttelyn myötä olen saanut hyvää palautetta. Se innostaa vielä jatkamaan – vaikka koko ajan pelko onkin perseessä.

Sepän töitä on esillä huutokaupan seinillä niin kauan kuin kuvantekijäksi itseään tituleeraava taidemaalari niitä jaksaa valmistaa.

Tavoitteena on pitää Sepän töitä esillä huutokaupan seinällä niin pitkään kuin valmista syntyy.

Kaikki tämä ymmärrys ja tunnustus omaa taidettasi kohtaan taisi kuitenkin tulla vähän liian viime hetkellä?

– Aivan, Seppä sanoo ja pitää pienen tauon.

– Aivan niin.

Maine on muuttunut. Veli Seppä ei ole enää pelkkä väärentäjä, vaikkei ”virallista” tunnustusta koskaan saisikaan.

Kuvantekijä Veli Sepän taidenäyttely Huutokauppahuone Aleksissa 31. elokuuta saakka. Näyttely avoin arkisin kello 13–16.