Rasvakeitin roihahti Saarioisten Valkeakosken tehtaalla – palo levisi rakenteisiin

Henkilövahinkoja ei pelastuslaitoksen mukaan ole aiheutunut.

Saarioisten tuotantolaitoksella Valkeakosken teollisuusalueella on syttynyt tulipalo tänä aamuna. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan rasvakeittimestä alkunsa saanut palo on levinnyt rakenteisiin, ja sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Paikalla on tiedotteen mukaan noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitokselta ei vielä aamupäivällä osattu arvioida, onko palo vaarassa levitä tuotantolaitoksessa laajemmalle.

STT ei ole tavoittanut paikan päällä olevaa palomestaria, mutta lisätietoja on luvattu kello 13:een mennessä.

Aamulehden paikan päältä saamien tietojen mukaan savusukeltajia on hälytetty paikalle lisää. Aamulehti kertoo pelastuslaitoksen sammuttavan palonalkuja rasvakeittimen yläpuolisissa tiloissa.

Hälytys palosta tuli puoli yhdeksän jälkeen aamulla.