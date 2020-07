Hurja video näyttää, kuinka pyörä sujahtaa suoraan auton eteen risteyksessä – nyt puhuu videon kuvannut Joonas: Halusin herättää keskustelua

Turvallista liikenneinfrastruktuuria tarvitaan eri kulkuvälineillä liikkuvilla ihmisille, Liikenneturvan toimitusjohtaja muistuttaa.

Tamperelaisen Joonas Ollin Twitterissä julkaisemat videot ovat herättäneet paljon keskustelua. Videoilla Olli pyöräilee hankaliin risteyksiin ja kiertoliittymiin kovalla vauhdilla.

Videoiden tarkoituksena on Ollin mukaan havainnollistaa vaarallisia liikennejärjestelyjä.

– Nämä videothan ovat vähän kärjistäviä. Sitä ilmeisesti vaadittiin, että keskustelu lähti käyntiin, hän sanoo.

Yhdellä videoista Olli pyöräilee Hervannan valtaväylällä kohti Kalevan Prismaa. Hän polkee juurikaan jarruttamatta pyörätien jatkeelle samaan aikaan, kun henkilöauton kuljettaja on kääntymässä kiertoliittymästä pyörätien jatkeen kautta Prisman piha-alueelle.

Videolla tilanne näyttää hurjalta. Olli kuitenkin korostaa, ettei olisi polkenut suojatielle ilman katsekontaktia henkilöauton kuljettajaan.

– Videon tarkoituksena on havainnollistaa risteämän vaarallisuutta. Jos autoilija ei olisi huomannut minua, olisin pysähtynyt.

Toisella videoista Olli huutaa henkilöauton kuljettajalle ensin hei ja sitten kirosanan. Hän kertoo, että koska pyöräilijä ei voi töötätä, on välillä huudettava.

– En mene tuolla ja huuda autoilijoille, mutta sillä videolla havainnollistin, että pyöräilijän huuto on ikään kuin autoilijan äänimerkki. Jos mitenkään et viesti siitä virheellisestä ajosuoritteesta kuljettajalle, niin miten hän osaa muuttaa toimintaansa jatkossa.

Ollin mukaan Kalevan kiertoliittymän vaarallisuudesta on yritetty käynnistää keskustelua sen valmistumisesta lähtien eli lähes kolmen vuoden ajan.

– Nyt keskustelu on lähtenyt käyntiin, mutta aluksi viestintuojaa ammuttiin, ettei sitä nyt tällä tavalla pidä käynnistää. Mutta jos kolme vuotta on onnistumatta yritetty, niin en ymmärrä, mitä olisi pitänyt tehdä, Olli sanoo.

Joonas Olli

Kiertoliittymä on hänen mukaansa erilainen kuin alun perin suunniteltiin.

– Autoilijalle on tehty niin laaja kääntösäde, että hän voi surutta ajaa kiertoliittymän läpi nopeasti, kun taas pyöräilijä joutuu tekemään mutkan tullessaan pyörätien jatkeelle. Siitä syntyy ajatus, että pyöräilijää yritetään hidastaa ennen, kun hän tulee jatkeelle, vaikka mutka on tehty sen takia, että autoilijoille olisi laajempi kääntösäde.

– Tämä vahvistaa osaltaan autoilijan virheluuloa siitä, että hänen ei tarvitse väistää pyöräilijää.

Olli toivoo, että liikenneinfrastruktuurin suunnittelussa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota pyöräilijöihin.

– Tuntuu, että huonoja liikenneratkaisuja tehdään tietoisesti. Ne asettavat kiilaa eri liikennemuotojen välille.

– Pyöräilijöille pitää olla nopeita reittejä paikasta toiseen samoin kuin autoilijoillekin. Silloin pyöräily voisi oikeasti olla kilpailukykyistä autoilun rinnalla. Se palvelisi ilmastollisia, terveydellisiä ja taloudellisia intressejä.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen kertoo nähneensä osan Twitterissä keskustelua herättäneistä videoista.

– Liikenneturvakin on osallistunut keskusteluun jakamalla havainnekuvia esimerkiksi siitä, miten väistämissäännöt menevät liikenneympyröissä.

Anteroisen mukaan turvallista liikenneinfrastruktuuria tarvitaan eri kulkuvälineillä liikkuvilla ihmisille.

– Tarvitsemme turvallista infraa kaikille liikkujille. Erityisesti nyt kun Suomella on isot kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteet, niin turvallista infraa tarvitaan nimenomaan kävelyyn ja pyöräilyyn.

Anteroinen muistuttaa, että jokainen ihminen tekee liikenteessä virheitä, liikkui millä kulkuvälineellä hyvänsä. Hän nostaa esiin uuden tieliikennelain ennakointiperiaatteen.

Sen mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

– Ennakointiperiaate tarkoittaa myös sitä, että olemme toisiamme kohtaan inhimillisiä ja ymmärrämme että teemme virheitä.

– Mitä tästä opimme? Ensinnäkin sääntöjen kertaaminen on paikallaan itse kullekin varsinkin nyt, kun tieliikennelain muutoksen myötä osa säännöistä on muuttunut. Toisekseen toiset ihmiset huomioiva liikkumistapa on äärimmäisen tärkeää liikkui millä kulkupelillä hyvänsä. Liikennejärjestelmä toimii parhaiten, kun me kaikki joustamme ja otamme toiset huomioon, Anteroinen sanoo.