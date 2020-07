Yksi ihminen kuoli, ja toinen sai vakavia vammoja Tampereen Haapalinnassa lauantaina. Poliisi epäilee henkirikosta. IS:n haastattelemat talon asukkaat kertovat havahtuneensa avunhuutoihin.

Tampereen Haapalinnassa tapahtui lauantaina epäilty henkirikos. Vuonna 1979 syntynyt mies sai surmansa, ja vuonna 1977 syntynyt mies vakavia vammoja, mutta hänellä ei ole poliisin mukaan hengenvaaraa.

Sisä-Suomen poliisi tutkii tapahtumia tällä hetkellä tappona, tapon yrityksenä sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.

Tekokokonaisuudesta epäillään 16-vuotiasta poikaa sekä vuonna 1984 syntynyttä naista. Nainen ja poika ovat sukua keskenään, ja he olivat vieraina uhrin asunnossa. He eivät ole Tampereelta kotoisin. Tapaus on poikkeuksellinen toisen epäillyn nuoren iän vuoksi.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi maanantaina 16-vuotiaan todennäköisin syin epäiltynä taposta ja tapon yrityksestä.

Pojan vangitsemista esitti poliisi, ja Pirkanmaan käräjäoikeus päätti nuorukaisen vangitsemisesta maanantaina päivällä käydyn istunnon päätteeksi. Istunto pidettiin yleisöltä suljetuin ovin. Siitä ei ole toistaiseksi tietoa, koska naisen mahdollinen vangitsemisistunto on.

Maanantaina asunnon ulko-oven edessä Haapalinnassa oli useita kynttilöitä sekä kukkia ja muita muistoesineitä. Talon nurkalle oli jäänyt pätkä poliisin eristysnauhaa.

IS tapasi kaksi henkilöä, jotka asuvat samassa puisessa kerrostalossa. Molemmat naapurit ovat järkyttyneitä lauantain tapahtumista.

Toinen asukas havahtui avunhuutoihin lauantaiaamuna. Hän kertoo menneensä ikkunalle ja nähneensä ulkona miehen, joka kaatui maahan.

Asukkaan mukaan myös muita henkilöitä oli tässä vaiheessa ulkona. Asukas soitti hätäkeskukseen.

Myös toinen haastatelluista asukkaista kertoi havahtuneensa lauantaiaamuna avunhuutoihin. Hänkin soitti hätänumeroon. Asukkaiden mukaan viranomaiset olivat tulleet nopeasti paikalle.

Asukkaiden mukaan asuinalue on ollut pääosin rauhallinen. Heidän talossaan on kuitenkin ollut välillä levotonta, ja poliisit ovat käyneet talossa ennenkin.

Alueella asuvan Casandra Koiviston mukaan Haapalinna on rauhallista aluetta. Tapaus tuli hänelle yllätyksenä.

– Ei uskoisi, että tällaista tapahtuu näin lähellä. Täällä ei ole tapahtunut ikinä mitään, eikä pyörinyt outoa porukkaa tai vastaavaa.

Koivisto asuu viereisellä kerrostaloalueella. Hän kertoo, että oli lähdössä töihin lauantaiaamuna ja kulkeneensa nyt huomion kohteena olevan talon ohi.

Koivisto kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, miten paljon paikalla oli ihmisiä.

– Siellä oli hirveä haloo, kauheasti poliiseja ja muita ihmisiä.

Koivisto kertoo, että tapaus on puhuttanut ihmisiä paljon esimerkiksi lähikaupassa.

Tapaus järkytti häntä, mutta pelkoa hän ei enää tunne.

– Toivotaan, ettei muuta ihmeellistä tapahdu.