Tampereen Hämeenkadulla oluttuopin saa halvimmillaan alle kolmella eurolla, selvitti Aamulehti.

Tampereen pääkadun eli Hämeenkadun terassioluen hintahaarukka on melko kirjava, selvitti Aamulehti.

Aamulehden selvityksen mukaan tuopillinen Hämeenkadun ravintoloiden edullisinta hanaolutta maksaa keskimäärin 6,45 euroa. Litrahinta on taas on keskimäärin 13,56 euroa.

Tampereen pääkadun halvimman tuopin myy tanskalainen pubiketju The Old Irish Pub: puolen litran tuopin hinta on vain 2,95 euroa, jolloin litrahinta on vain 5,90 euroa, joka sekin on otoksen edullisin.

Ale Pupissa tuopillisen olutta saa hintaan 4,50 euroa (9 euroa litra) ja Jerun Piilopaikassa hintaan 5 euroa (10 euroa litra).

Selvityksen mukaan kalleimmat yksittäiset tuopit löytyvät Marangasta ja Prince Hamletista, joissa molemmissa 0,5 litran oluttuoppi maksaa 8 euroa.