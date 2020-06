Tampere lupaa verimakkaraa, eSportsia, pubivisaa, pölytystä, peräkonttikirppistä, kuoroja työpaikoille... – onnistuuko haku Euroopan kulttuuripääkaupugiksi?

Hakemuksessa yli 90 erilaista ohjelmanimikettä. Tampereen ja Pirkanmaan kanssa vuoden 2026 kulttuuri-isännyydestä kamppailevat Oulu ja Savonlinna. Projektin kokonaisbudjetti on 58 miljoonaa euroa.

Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi pyrkivän Tampereen tuoretta hakemusta ei pääse moittimaan ainakaan mielikuvituksen puutteesta ja yksipuolisuudesta. Hakukirja on pullollaan mitä erilaisempia ideoita, hankkeita ja tapahtumia.

Kuten nyt esimerkiksi Black! Schwarz! Noir! -nimeä kantava tapahtuma, jonka on määrä esitellä Euroopan verimakkaroiden kirjo Tampereen oman ylpeyden, mustamakkaran rinnalla.

Kulttuuria se on mustamakkarakin.

Luvassa on siis korkeakulttuurin lisäksi paljon muutakin. Yli 90 ohjelmanimikkeen listasta löytyy muun muassa eSportsia, pubivisaa ja peräkonttikirppistä.

Kulttuuripääkaupunkiprojektin kaavailtu kokonaisbudjetti on 58 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus on viisi miljoonaa. Julkisen sektorin rahoituksesta kolme miljoonaa tulisi EU:lta ja 25 miljoonaa valtiolta.

Tampereen ja muiden kuntien osuudeksi jäisi 25 miljoonaa euroa. Pirkanmaan kunnat päättävät omista osuuksistaan tulevana syksynä.

Tammerkoski on Pirkanmaan ja koko Suomen teollisen toiminnan ydintä.

Kulttuurisesti kestävää yhdenvertaisuutta korostavassa hakemuksessa annetaan ymmärtää, että Tampereen ja Pirkanmaan kuntien yhteinen projekti on tärkeä koko kulttuuripääkaupunki-instituution tulevaisuudelle.

– Tähdennämme yhteistä arvojen luomista, yhteistä tekemistä ja toimintaa. Rakennamme kulttuurin avulla sitkeyttä ja ketteryyttä maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi, hakemuksessa linjataan.

Tampere haluaa hakemuksen yhteydessä heittää romukoppaan yhden kaupungin tunnetuimman, vaatimattomuutta viestivän sanonnan: ”Ei tehrä tästä ny numeroo.”

– Nyt tarvitaan asennemuutos: on aika tehdä numero sekä eurooppalaisista haasteista että siitä, miten me voimme niitä ratkoa. Me tamperelaiset ja pirkanmaalaiset haluamme olla mukana kehittämässä kestäviä kulttuurisia ratkaisuja 2000-luvun ongelmiin.

Kaukajärven saunan tunnelmaa.

Yhdenvertaisuutta ohjelmassa lähdetään hakemaan saunan lauteilta.

– Saunan perusajatus yhdistää kaksi kulttuurimme ulottuvuutta: jalkamme ovat tukevasti maassa, ja samalla meillä on tarjottavana jotain taivaallista. Saunassa istumme rinta rinnan, yhdenvertaisina toistemme kanssa ja riisuttuina titteleistä, hakemuksessa maalaillaan.

Alueellinen yhdenvertaisuus on myös Pirkanmaan brändistä puhuvassa hakemuksessa esillä. Teollisen historian ohella esille nostetaan hiilijalanjäljen pienentäminen innovatiivisten ratkaisujen avulla sekä lukuisat kulttuuritapahtumat ympäri maakuntaa.

Kulttuurialaa nostetaan esiin perinteisten toimijoiden lisäksi muun muassa undergroudkulttuurin ja kyläjuhlien kautta. Tavoitteena on myös perustaa sata uutta yhteisökuoroa työpaikoille, palvelutaloihin ja taloyhtiöihin.

Mänttä-Vilppulassa aiotaan nostaa esiin koko Suomen friikkifestivaalit. Paikalle kutsutaan muun muassa itikantappajat, kännykänheittäjät, mämminsyöjät ja eukonkantajat.

Pölyttäjiä riittää ainakin Hatanpään Arboretumissa.

Eikä kyse ole vain ihmisistä. Hankkeen lippulaivaprojektina on rakentaa yhtenäinen pölyttäjien verkosto Pirkanmaalle niin, että mehiläisviljelmät ovat korkeintaan pölytysmatkan eli viiden kilometrin päässä toisistaan.

Vuodeksi 2026 Eurooppa saa kaksi kulttuuripääkaupunkia. Suomen lisäksi kulttuuripääkaupunki valitaan Slovakiasta.

Ensimmäisksi Euroopan kulttuuripääkaupunki valittiin Ateena vuonna 1985. Suomesta tittelin ovat aiemmin saaneet Helsinki (2000) ja Turku (2011).

Lue lisää Tampereen hakemuksesta tästä.