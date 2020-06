Luokkaretket katosivat, sisähupi loppui – Särkänniemi lähtee Ideaparkista

Koronaviruksen aiheuttama kuukausien toimintakatkos vei edellytykset jatkolta. FunZones ehti toimia vain kaksi vuotta.

Tampereen Särkänniemi Oy:n tytäryhtiö FunZones Oy lopettaa sisähuvikeskustoimintansa Lempäälän Ideaparkissa. Särkänniemi Zones on ollut suljettuna koronavirustilanteen vuoksi maaliskuusta alkaen.

Särkänniemen kehitysjohtaja ja FunZones Oy:n hallituksen jäsen Ville Aarresuo kertoo tiedotteessa, että päätöksen taustalla on koronaviruspandemiasta aiheutunut poikkeustilanne.

– Poikkeusolot ovat asettaneet kaikki matkailutoimijat hyvin haastavaan tilanteeseen. Vastuullinen avaaminen on edellyttänyt monia erityisjärjestelyitä. Särkänniemen huvipuiston avasimme lähes puolitoista kuukautta tavallista myöhemmin, Aarresuo kertoo.

– Sisäpuistojen kohdalla kevään luokkaretkisesongin menettämisellä on vielä suhteessa suurempi vaikutus. Taloudellinen tilanne on nyt tällä alalla haastava kaikille, ja tässä vaiheessa on pohdittava uudessa valossa toiminnan ja kehittämisen painopisteitä.

Särkänniemi Zones-sisähuvikeskus avattiin Ideaparkissa keväällä 2018. FunZones Oy on Tampereen Särkänniemi Oy:n tytäryhtiö, josta Särkänniemi omistaa 66,6 % ja Nordia Management 33,3 %.