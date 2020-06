Viisikymppistä miestä epäillään muun muassa useista murhista.

Pirkanmaan käräjäoikeus jatkoi torstaina sotarikoksista epäillyn 50-vuotiaan miehen vangitsemista. Miestä epäillään todennäköisin syin länsiafrikkalaisessa Liberiassa vuosina 1999–2003 tehdyistä rikoksista.

Miestä epäillään useista murhista, törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä raiskauksesta. Perheellisellä miehellä on Sierra Leonen kansalaisuus, ja hän on asunut Suomessa noin kymmenen vuotta. Rikosepäilyissä on kyse Liberian toisen sisällissodan aikaisista tapahtumista.

Syytteet miestä vastaan on nostettava ensi vuoden tammikuun 25. päivään mennessä.