Murhasta syytetty nainen surmapäivän aamusta: ”Meillä oli herkkä hetki siinä” – naapurin rekkayrittäjä näki uhrin viimeisenä elossa

Syytetty kiistää vanhassa, syrjäisessä lastenkodissa tapahtuneen henkirikoksen. Syyttäjän mukaan ketään muuta varteenotettavaa tekijää verityölle ei ole.

Pirkanmaan käräjäoikeudella on puitavanaan pähkinä, joka lähtökohtaisesti ei vaikuta kovalta. Leipäveitsellä tehdystä murhasta syytetyllä 48-vuotiaalla tamperelaisnaisella oli selkeä motiivi tekoon.

Lisäksi naisen rikoshistoria viittaa syyllisyyteen. Nainen on jo aiemmin tuomittu samaiseen uhriin eli kihlattuunsa kohdistuneesta törkeästä pahoinpitelystä. Alkuvuoden aikana poliisi oli hakenut aggressiivisen naisen putkaan kolme kertaa ennen veritekoa.

Miehellä oli siis syytäkin pelätä naista. Tekohetkellä 63-vuotias mies oli alle kuukausi ennen kuolemaansa ryhtynyt käymään psykiatrisen sairaanhoitajan pakeilla ahdistuksensa ja pelkotilojensa vuoksi.

Vastaanotolla mies kävi naiselta salaa. Sairaanhoitajan kirjauksen mukaan yhden käynnin mies selitti kotona tupakkaostoksille menolla. Mies oli lisäksi kertonut naisen uhkailleen häntä venäläisillä ja jengiläisillä.

Vaikeammaksi oikeuden työstä tekee se, että rikos paljastui vasta kuukausi oletetun murhapäivän, perjantain 13:nnen maaliskuuta jälkeen. Tuolloin vuokranantaja kävi uhrin ystävän pyynnöstä katsomassa, miksei rivitaloasunnossa asuvasta miehestä ole kuulunut mitään.

Vessan lattialta löytyi vati (nuolen päässä), jossa oli muun muassa naisen käytössä ollut paita, jossa oli miehen verta. Tuolloin naapurin rekkayrittäjä oli käynyt asunnon ovella ja nähneensä miehen nenän vertavuotavana.

Vuokranantaja löysi uhrin olohuoneen lattialta. Uhria oli lyöty veitsellä 21 kertaa, ja hän oli niin sanotusti vuotanut kuiviin.

Henkirikos tapahtui entisessä lastenkodissa Ylöjärvellä noin kahdeksan kilometrin päässä pienestä Kurun taajamasta.

Vastaaja kiistää syytteen täysin. Naisen mukaan mies oli suhteessa se väkivaltainen osapuoli, jolla oli litran kirkasta viinaa juotuaan tapana suuttua naiselle ja heittää tämä vähissä vaatteissa pakkaseen.

– Se oli ihan vakiokuvio, että ulkoruokintaan jouduin, nainen kertoi oikeudessa.

– En tehnyt ilmoituksia (kihlatustani), sillä sitten olisin saanut vaivata virkavaltaa alvariinsa. Minulla oli usein musta silmä, ja seuraavalla viikolla taas uusi.

Pariskunta ehti seurustella ja asua yhdessä useammassakin eri osoitteessa yli seitsemän vuotta. Naisen mukaan kyseessä oli viha-/rakkaussuhde.

– Oli riitoja aika usein. Yleensä ne liittyi alkoholiin, nainen kertoi ja myönsi itse juoneensa kirkkaiden sijaan yleensä keskiolutta.

Ilmeisesti runsaan alkoholinkäytön vuoksi sekä vastaaja että osa todistajista kertoo tapahtumista varsin sekavasti ja ristiriitaisesti. Surmapäivän tapahtumat nainen tuntui kuitenkin muistavan oikeudessa hyvin.

– Heräiltiin, meillä oli herkkä hetki siinä. Käytiin pesulla, puettiin ja mentiin keittiöön tupakalle. Otin oluen, ja (kihlattu) otti viinapullon, nainen kuvasi päivän alkua.

Vastaaja kertoi siivonneensa surma-asuntoa ennen riitaa. Työ jäi kesken, sillä asunnosta löytyi paljon muun muassa punajuuri- ja vadelmahillotahroja.

Tämän jälkeen nainen päätti kertomansa mukaan siivota asunnosta ”suurimmat sotkut pois”. Jonkin ajan päästä aika oli jälleen kypsä riidalle.

– Sanoin, että tuu ny auttaa mua. Ei tää kämppä istuskelemalla siivoudu. Saadaan nopeammin tehtyä tää kaksistee.

Mies oli kieltäytynyt ja korostanut, että vuokra-asunto on hänen nimissään.

– Sanoin, että on tää munkin asunto. Että kyllä nää seinät ja katto on sun, mutta tavarat on mun. Siitä se hermostu, kävi kimppuun ja lähti kiikuttaan mua ulko-ovelle.

Tarinansa mukaan nainen sanoi lähtevänsä suosiolla, jos saisi ylleen lämpöiset vaatteet ja oven pielessä vastaavien tapausten vuoksi odottavan repun, johon nainen oli varannut tärkeitä tarpeitaan.

– (Kihlattu) tuli perässä ja huusi että vauhtia ja veti oven voimalla kiinni.

Tämän jälkeen nainen ei myönnä enää miestä nähneensä. Viimeinen, jonka tiedetään nähneen miehen elossa, on naapurissa talliaan pitävä rekkayrittäjä, jolta nainen kävi pyytämässä kyytiä Kurun keskustaan. Juuri ajoon lähdössä olleen miehen ajopiirturin mukaan tämä tapahtui hyvin tarkalleen kello 14.

Rekkayrittäjä kertoi olevansa lähdössä toiseen suuntaan. Samalla hän näki miehen asunnon oven raossa viittilöimässä naista takaisin luokseen.

Yrittäjä uskoo naisenkin nähneen miehen oven raossa. Nainen kiistää tämän ja väittää lähteneensä saman tien kävelemään kohti Kurua.

Syyttäjä uskoo naisen palanneen kuitenkin asuntoon ja murhanneen kihlattunsa tämän jälkeen. Nainen tallentui Kurun Sale-myymälän valvontakameraan kello 15.24, joten jos nainen surmasi miehensä, peitteli jälkiään ja käveli koko 7,7 kilometrin matkan kauppaan, on hän toiminut varsin ripeästi.

Surmatalon pihalta löytyi tekoaseeksi sopiva leipäveitsi.

Kun poliisi saapui vuokranantajan kaamean löydön jälkeen rikospaikalle, löytyi rivitalon pihalta 22-senttisellä terällä varustettu leipäveitsi. Veitsen terästä ei tosin saatu osoitettua verta tai DNA:ta. Kahvasta löytyi miehen, muttei naisen DNA:ta.

Epäselvää on, oliko veitsi naisen vai miehen. Nainen kertoi molempien saaneen samanlaisen veitsen lahjaksi tukiasuntojaksoltaan muutama vuosi aikaisemmin.

Pähkinä ei siis ole ihan pehmeimmästä päästä. Aluesyyttäjä Joni Köykkä on kuitenkin vahvasti syytteen takana.

– Mikään ei viittaa ulkopuoliseen tahoon, Köykkä tiivisti näkemyksensä oikeudessa.