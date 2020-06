Rantojen pelastustehtävät liittyvät yleisimmin lapsiin – uimavalvojien esimies muistuttaa vanhempia vastuusta: ”Ei tarvitse montaa sekuntia...”

Uimavalvojien esimies Tommi Liimatta tietää, että joskus vanhemmat tulevat rannalle turhan huolettomalla asenteella.

Kuusivuotiaan pojan murheellinen hukkumiskuolema sunnuntaina Helsingissä muistuttaa ajankohtaisesta vaarasta.

On kesä. On kuuma. On houkutteleva hiekkaranta ja vilvoittava vesi. Ja juhannusviikkokin vielä.

Poliisi ei ole kertonut tarkemmin, miten tapahtumat Helsingissä etenivät. Tähän juttuun haastatellut uimavalvojat kommentoivatkin aihetta yleisellä tasolla.

Uimavalvojen esimiehenä Tampereella toimiva liikuntakoordinaattori Tommi Liimatta muistuttaa vanhempien vastuusta.

– Ei tarvitse montaa sekuntia ottaa aurinkoa silmät kiinni, kun voi jo tulla hätä, Liimatta korostaa.

Liimatan kohdalle ei ole 20 vuoden uimavalvontauran aikana sattunut kertaakaan surullisimmalla mahdollisella tavalla päättynyttä tarinaa.

Liimatta kertoo, että yleisimmät pelastustehtävät Pyynikin rannoilla liittyvät pikkulapsiin.

– Joskus lapsia kaatuu isommassa aallokossa. Vanhempi ei välttämättä näitä läheltä piti -tilanteita edes aina heti huomaa.

Jotkut vanhemmat tulevat rannalle hieman turhan huolettomalla asenteella.

– Aikaa vietetään lehtiä tai kirjoja lukemalla, vaikka pitäisi seurata omia lapsia. Matalaankin veteen voi hukkua.

Liimatta toivoo vanhempien puhuvan uimarannalla toimimisesta jo ennakkoon.

– Pitää opettaa lapsia veden vaaroista. Lisäksi vanhemman on hyvä olla lapsen mukana myös vedessä, ettei oteta vaan aurinkoa. Kun perheenä tullaan rannalle, niin perheenä myös liikutaan, Liimatta linjaa.

Vilkkaat lapset ovat toki aina haastavia etenkin, jos huoltajia on vain yksi. Muitakin tarpeita voi tulla.

– Pitää suhteuttaa tilanne, voiko lähteä vaikka vaihtamaan pienemmälle lapselle vaippaa. Mieluummin lähdetään sitten vaikka kaikki yhdessä.

Vesileikit eivät ole ainoa vaara. Liimatta toivoo ihmisten pitävän kuuman auringon alla hattuja ja juovan tarpeeksi nesteitä.

– Suurimmalla osalla ei ole täällä nytkään hattuja, kolme litraa vettä aikanaan työvuorojensa aikana kitannut Liimatta toteaa.

Ensimmäistä kesäänsä Pyynikin uimarannalla päivystävä Yakup Keränen, 23, aloitti valvojan työt tammikuussa uimahallissa. Nyt silmien alla on huomattavasti laajempi alue. Kansaakin riitti: jo aikaisin maanantai-iltapäivänä Pyynikin läntisellä rannalla oli noin 150 auringonpalvojaa.

– Täällä ei voi rauhoitella hätään joutunutta. Uimahallissa voi sanoa, että ottaa reunasta kiinni.

Viikko sitten kesäpestin aloittanut Keränen tietää, että tärkeintä on ennaltaehkäisy.

– Välillä pitää huutaa jonkun liian kauaksi rannasta lähteneen perään. Yritän kehottaa ihmisiä uimaan mieluummin rannan suuntaisesti.

Uimareiden lisäksi Kerästä työllistävät muun muassa sup-lautailijat. Koska kauempana rannasta suppailevat eivät välttämättä kuule huutoja, ottaa Keränen itsekin laudan alleen päästäkseen antamaan ohjeitaan.

Tähän mennessä Keräsen ei ole tarvinnut isommin puuttua rantakansan tekemisiin. Toiveissa on, ettei pahempaa tulekaan kuin laastarin laittamista rikki menneisiin polviin.

– Tarkkailen kaikkia uimataidon perusteella ja keskityn niihin, jotka eivät osaa uida niin hyvin.

Pyynikin kaksi rantaa ovat maauimalan lisäksi Tampereen ainoat uimapaikat, joissa on uimavahteja. Muilla rannoilla on töissä vain siistijöitä.

Iltaisin ja viikonloppuisin Pyynikilläkään ei ole uimavahteja. Maanantaista perjantaihin rantaa vahtiva Keränen on jo saanut huomata, että meno vain vilkastuu, kun hän on päättelemässä työpäiväänsä kuudelta.

– Uimavahdilla on myös rauhoittava vaikutus. Esilläolo on tärkeää, Liimatta myöntää.

Aina ei uimavahtikaan lähde paikalta heti, kun työaika päättyy. Kerran ylitöitä teetti järvielämään tottumattomat maahanmuuttajat.

– Kaveri kaatuili vedessä koko ajan. Paikalle meni toinen maahanmuuttaja, joka ei myöskään pysynyt pystyssä.

Siitäkin selvittiin.

– Humalassa uimaan ei kannata mennä. Tai sitten porukassa pitää olla ainakin yhden selvin päin, Liimatta neuvoo.

Näin toimit pienten lasten kanssa rannalla

1. Opeta lapsellesi vesitaidot jo varhain

2. Tutustuta lapsi veteen sylissäsi

3. Ole lähellä, kun lapsi ottaa ensimmäiset askeleensa vedessä

4. Rohkaise lastasi jatkamaan harjoittelua kaatumisista huolimatta

5. Harjoittelussa voi käyttää kelluttavia apuvälineitä

6. Tee lapsen kanssa asioita, jotka ovat hänelle mieluisia

7. Vilkkaalla rannalla on hyvä pukea lapsen ylle pusero, josta hänet on helppo tunnistaa

8. Uimataidotonta lasta ei saa koskaan jättää valvomatta

Lähde: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry