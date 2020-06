Suomen ensimmäinen kattokävely tarjolla Tampereella – valjaat päälle ja menoksi!

Näsinneulasta näkee kauemmaksi, mutta Finlaysonin katolla ollaan teollisen Suomen ytimessä. Pölytystyöläisten määrä katolla noussee syksyllä 500 000:een.

Matkailijat ovat tottuneet katsomaan Tamperetta korkeuksista. On perinteinen Pyynikin näkötorni, nykyaikaisempi Näsinneula Särkänniemessä, 19-kerroksinen Ilves-hotelli Tammerkosken rannalla ja tuoreimpana 25-kerroksinen Torni-hotelli ratapihan kupeessa.

Kosken rannalla sijaitsevat entiset tehdasrakennukset eivät yllä yhtä korkealle. Mutta tässä kohtaa voi sanoa, että kulttuurihistoriallinen laatu korvaa metrimäärän.

Finlaysonin vanhan, vuonna 1960 valmistuneen viimeistämörakennuksen katolta on alas Satakunnankadulle vain noin 23 metriä, yläkosken pintaan muutama metri enemmän.

Tammerkosken yläjuoksun vastapuolella näkyy vanha Tampellan tehdas. Välissä Konsulinsaari.

Päätä huimaa silti sopivasti, jos työntää nokkansa reunan yli. Huomio kiinnittyy kuitenkin Tampereen teolliseen ytimeen.

Tuossa Tampella, tuossa sähkölaitos, tuossa Frenckell. Klassismia edustava Tammer-hotelli, Koskipuisto, Kauppatori... Eri kulmasta kuin koskaan ennen.

Nykyisin Media 54 -nimeä kantavan ex-viimeistämön katto avautuu kaikelle kansalle lauantaina. Vieras voi näkymien lisäksi nauttia kattopuutarhasta ja vihertaiteesta, asioida Café Katossa tai käydä maksullisella kattokävelyllä.

Satakunnansilta johtaa kohti Juhannuskylää.

Muutamalla eurolla voi kävellä pitkospuita pitkin näköalapaikalle. Jos haluaa seikkailureitille aivan katon reunalle, pitää pukeutua turvavaljaisiin ja maksaa 29 euroa.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen kattokävelyreitistö. Toiminnallisen katon avaaminen on osa 200 vuotta täyttävän Finlaysonin juhlavuotta.

Siperian katolta näkee suoraan Frenckellin aukiolle.

Oppaan johdolla tehtävällä seikkailureitillä noustaan Siperiana tunnetun, vuonna 1899 valmistuneen vanhan kehräämön katolle. Matkaa on noin 200 metriä suuntaansa, ja aikaa maksimissaan kuuden hengen seikkailuihin kuluu noin 45 minuuttia.

Asiakas saa matkaansa myös kuulokkeet, joissa kerrotaan alueen historiaa. Kattokävelyistä vastaavan Amazing City Oy:n yrittäjä Heikki Närvänen lupaa tarinoita, joita kaikki paikallisetkaan eivät tiedä.

Idean kattokävelyreiteistä sai yrittäjä Heikki Närvänen.

– Esimerkiksi sen, että hotelli Tammer oli kieltolain aikaan turvallinen paikka käydä drinkeillä, sillä siellä kävi drinkeillä myös poliisipäällikkö, Närvänen paljastaa.

Kattokokemuksen takana on useampi toimija kuten Finlayson Art Area. Ympäristötaiteilija Anni Rapinoja vastaa puutarhasta, kuvanveistäjä Petri Eskelisen lasilinssiveistokset tarjoavat erilaisia näkymiä katolta kaupunkiin, kahvilassa näkyy muotoilija Klaus Haapaniemen kädenjälki.

Mehiläisillä riittää pian enemmänkin pölytettävää.

Puutarhuri Santeri Urhonen on istuttanut katolle yhteensä 62 erilaista kasvilajia. Ja koska pölyttäminen on tuntemamme maailman avainkysymys, mehiläistarhaaja Teemu Aittamaa on tuonut katolle töihin noin 100 000 mehiläistä.

– Loppukesään mennessä määrä on viisinkertaistunut, Aittamaa ennakoi.

Aittamaa näkee kattokokonaisuuden rakentamisessa myös symboliikkaa.

– Ennen teollisuutta tässä kohdalla oli varmaan niitty.