Ulkoilma kutsuu myös Muumeja – suosikkihahmot nousevat kellarin pimeydestä Sorsapuistoon

Tampere-talo avasi ovensa tiistaina aamupäivällä koronaepidemian aiheuttaman tauon jälkeen.

– Olemme odottaneet hetkeä, kun saamme jälleen toivottaa kävijät taloon. Uskomme, että ihmisillä on suuri tarve päästä nauttimaan kulttuurista ja tapahtumista, Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas sanoo tiedotteessa.

– Tarjoamme ohjelmaa kokoontumisrajoituksia ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Noudatamme terveysviranomaisten sekä Museoliiton ohjeita.

Talon kesätapahtumiin kuuluu maailmantähtien keikkakuvaajana tunnetun saksalaisen Ralph Larmannin Stars on Stage -valokuvanäyttely, joka toteutetaan Sorsapuistosalissa 30. kesäkuuta alkaen. Näyttely päättyy 18. elokuuta.

Ralph Larmann on tallentanut myös suomalaisartistien keikkoja. Kuvassa Cheek.

Muumien ystävät pääsevät puolestaan tapaamaan Niiskuneitiä ja Muumipeikkoa Sorsapuistossa 30. kesäkuuta ja 5. heinäkuuta välisenä aikana. Muumeja pääsee tervehtimään päivittäin kello 11 ja 13 noin puolen tunnin ajan.

Puistossa kiertävät myös museon Hattivattikärryt kello 10–14. Museon omat ”hemulit” eli museoavustajat kertovat näyttelyistä ja jakavat mukaan otettavaa materiaalia ja tekemistä taidetyöpajan ollessa suljettu.

Tampere-talo oli suljettuna kaksi ja puoli kuukautta koronatilanteesta johtuvien viranomaismääräysten takia. Tampere-talo, Tampere Filharmonia, Muumimuseo, ravintola Tuhto ja Marriott-hotelli ovat tiiviissä yhteistyössä valmistautuneet vastaanottamaan tapahtuma-, ravintola- ja näyttelykävijät.

– Poikkeustilanteenkin aikana me talon toimijat olemme katsoneet vahvasti tulevaan ja yhteistyömme on tiivistynyt entisestään. Vaikka liiketoiminta on hetkellisesti pysähtynyt, olemme julkaisseet tulevien kausien ohjelmistoa ja suunnitelleet tapahtumia yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää huolehtia osaltamme Tampereen vetovoiman ja taloudellisen hyvinvoinnin säilymisestä, Ahokas korostaa tiedotteessa.

Tampere-talo on julkaissut kevään aikana parikymmentä uutta konserttia syksylle, muiden muassa Eva Dahlgrenin kaksi konserttia lokakuussa. Koronan takia kymmeniä konsertteja siirrettiin syksyyn ja ensi vuodelle. Myös yritystapahtumia ja kongresseja on siirretty tulevaan.

Tampere Filharmonian syyskauden avaus, Puistokonsertti, siirtyi Sorsapuistosta nettiin. Jo toukokuussa tapahtuman järjestäjät vahvistivat muutoksen, että konsertti tulee 8. elokuuta suorana Ylen kanavilla ja Areenassa. Konsertti lähetetään katsojille Tampere-talon Isosta salista. Lähempänä konserttipäivää selviää, voidaanko saliin ottaa yleisöä paikan päälle.

Muumimuseo tekee kesällä Tamperetta tunnetuksi myös kaupungin ulkopuolella. Pop up Muumimuseo valloittaa Tukholman saariston kruunun, Vaxholmin Kastelletin. Saariston suosituimpiin turistinähtävyyksiin kuuluvassa linnoitussaaressa nähdään Muumien meriseikkailut -kesänäyttely.

Syyskuussa Muumimuseo on mukana Habitaressa, jonka 50-vuotisteemana on Taito elää. Teema sopii erinomaisesti muumeihin, ja myös muumien juhlavuoden teemaan, mereen ja sen suojeluun. Muumimuseo tuottaa Habitaren lasten alueen, Habikidsin, jossa viihtyy koko perhe merellisellä seikkailulla tai messuhälinän keskellä rantatuoleissa leväten.