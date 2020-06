Tampereen ratikan ohjaamossa näyttää tältä. Kuva mallikappaleesta eli maketista, joka on ollut näytillä Rollikkahallissa Tampereen Pyynikillä.

Raiteilla on eroa: veturinkuljettajien tienestit karkeasti kaksinkertaiset. HKL:n ratikkakuskien palkka alimmillaan 2133 euroa.

Tampereen Ratikka aloittaa liikennöinnin elokuussa 2021. Ilman raitiovaununkuljettajia homma ei toki onnistu.

Nyt onkin korkea aika toimia, jos haluaa töihin keskeiselle näköalapaikalle, ratikan ohjaamoon. VR rekrytoi Tampereen Ratikkaan yhteensä 65 lajinsa ensimmäistä raitiovaununkuljettajaa. Haku käynnistyy tiistaina 2. kesäkuuta.

– On mahtavaa, että Tampereen Ratikan kehitysvaiheessa on edetty jo näin pitkälle ja pääsemme kasvattamaan VR:n ratikkalaisten joukkoa, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola iloitsee yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.

Aiempaan liikenteenohjaajen hakuun VR sai 626 hakemusta. Hakijoista yhdeksän on jo kouluttautumassa tulevaan tehtäväänsä.

– Nyt haemme kuljettajia aiempaan hakuun nähden yli kuusinkertaista määrää, joten odotamme suurta hakijajoukkoa. Etsimme kovimpia osaajia tekemään kanssamme parasta kaupunkiraideliikennettä tamperelaisten arkeen, Simola sanoo.

Henkilökohtaiset lisät etuna Tampereella

Kovia osaajia toivotaan, mutta palkalla tulevat ratikkakuskit eivät pääse juhlimaan. Tampereella raitiovaununkuljettajan lähtöpalkka tulee olemaan 2070 euroa.

HKL:n palveluksessa työskentelevillä kollegoilla lähtöpalkka on 2133 euroa kuussa. Mahdollisten ilta- ja viikonloppulisien ansiosta kokonaispalkka voi nousta molemmissa kaupungeissa yli 2500 euron.

– Meidän kuljettajillamme on mahdollisuus saada henkilökohtaisia lisiä suoriutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtainen lisä on maksimissaan 18 prosenttia kuukausipalkasta, VR:n viestintäpäällikkö Janna Viisterä kertoo.

Viisterän mukaan HKL ei maksa henkilökohtaisia lisiä.

Ratikkakuskit painivat aivan eri sarjassa kuin raskaamman raideliikenteen ammattilaiset. VR:n veturinkuljettajilleen maksama keskipalkka lähentelee lisineen jopa 5000 euroa. Kokematonkin veturinkuljettaja tienaa noin 4000 euroa.

Ratikkakuskien koulutus kestää noin puoli vuotta. Veturinkuljettajan ammatiin valmistuu yhdeksässä kuukaudessa.

Yksi Tampereen tulevan raitiovaunuliikenteen ensimmäisen vaiheen päätepysäkeistä on Pyynikintorilla kuten maketin näyttökin kertoo.

Keskeinen rooli hektisessä joukkoliikenteessä

Ratikan pääsyvaatimuksissa korostuvat terveydellisten vaatimusten lisäksi valppaus, paineensietokyky, asiakaspalvelutaidot että aiempi kokemus joukkoliikenteestä. Työtä tehdään kolmivuorotyönä, mikä vaatii myös joustavuutta.

– Raitiovaununkuljettajat ovat keskeisessä roolissa, vastaten liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Haluamme tarjota tamperelaisille parasta mahdollista palvelua ja asiakaskokemusta ratikkaliikenteessä, joten myös asiakaspalvelutaidot sekä into ja halu oppia uutta ja kehittää ovat ratkaisevassa roolissa, VR:n ratikasta vastaava projektipäällikkö Vesa Rauhala kertoo.

– Vaikka odotamme hakijoilta aiempaa kokemusta joukkoliikenteestä, aloittavat kaikki koulutettavat samalta viivalta. Tampereen Ratikka on lajinsa ensimmäinen ja eroaa esimerkiksi Helsingissä käytetyistä monin tavoin. Lisäksi koko liikennejärjestelmä on täysin uusi ja ainutlaatuinen, joten senkin opettelu on koulutuksessa isossa roolissa.

Kuljettajien koulutus kestää noin puoli vuotta ja se järjestetään oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Kursseja on yhteensä neljä, joista jokaisella noin 16 oppilasta. Ensimmäisen kurssin on tarkoitus alkaa joulukuussa 2020.

Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että ajoharjoittelua simulaattorilla ja myöhemmin itse ratikassa. Varsinaiset työt alkavat heti, kun koulutus on hyväksytysti suoritettu. VR aloittaa ratikan teknisen koeliikenteen marraskuussa 2020. Kaupalliset koeajot käynnistyvät keväällä 2020.

Raitiovaununkuljettajat tulevat työskentelemään liikenteenohjaajien kanssa, jotka saavat myös kuljettajan pätevyyden. Liikenteenohjaajat vastaavat ratikkaliikenteen sujuvuudesta kokonaisuudessaan ja osa heistä toimii myös tiimiesimiehenä tai –kouluttajana. Heidän tehtäviinsä kuuluu liikenteenohjauksen lisäksi myös henkilöstönohjaus sekä raiteiden kunnossapitotyön ja liikenteen yhteensovittaminen.

130 töissä, kun liikenne alkaa

Tällä hetkellä Tampereen ratikassa on käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana suunnitellaan tarkemmin liikenteen operointia. Suunnittelutyötä tehdään liikennöintiallianssissa, jonka muodostavat VR, Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy.

Yhteensä ratikka työllistää liikenteen alkaessa jopa noin 130 työntekijää sekä lukuisia alihankkijoita, jotka yhdessä takaavat liikenteen sujuvuuden.

VR järjestää hakuun liittyen infotilaisuuden, joka toteutetaan koronatilanteesta johtuen verkkolähetyksenä 2. kesäkuuta kello 16 alkaen. Tilaisuutta voi seurata livenä VR:n rekrytointisivuilla olevan linkin kautta. Tilaisuudesta tulee myös tallenne heti livelähetyksen jälkeen katsottavaksi.

Lisätietoa hakemisesta ja pääsyvaatimuksista, hakulomake ja usein kysytyt kysymykset löytyvät myös VR:n rekrytointisivuilta.

