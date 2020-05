Gaudeamus digitur! Tampere juhlii ylioppilaita virtuaalisesti

Lukioiden yhteinen ylioppilasjuhla nähtävissä verkossa lauantaina 30. toukokuuta. Juhlanumerot kuvataan etukäteen. Kouluilla lisäksi erikseen omat virtuaaliset lakkiaisensa.

Tampereen kaupungin lukioiden yhteinen kevätjuhla nähdään lauantaina 30. toukokuuta kello alkaen verkossa. Juhlissa kuullaan muun muassa perinteinen onnittelulaulu Gaudeamus Igitur tilanteeseen sopien muokattuna muodossa Gaudeamus digitur.

Juhla on tarkoitettu Tampereen ja seutukunnan uusille ylioppilaille ja heidän läheisilleen. Juhlaa voivat seurata myös kaikki muut, jotka haluavat ottaa osaa tuoreiden ylioppilaiden iloon.

Juhlan kesto on noin puoli tuntia ja se nähdään Aamulehden verkkosivuilla osoitteessa aamulehti.fi, jossa se on kaikkien katsottavissa. Katsojat voivat onnitella tuoreita ylioppilaita lähetyksen aikana Aamulehden verkkojutun kommenttikentässä. Juhlan toteuttaa yhdessä Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kanssa Tampere-talon tapahtumayksikkö Events Tampere, ja teknisenä kumppanina on mukana Stremia Oy.

– Koska emme voi kokoontua yhteen juhlimaan tuoreita ylioppilaita, haluamme tarjota mahdollisuuden juhlistaa tärkeää virstanpylvästä ja valmistuneiden saavutuksia virtuaalisesti. Arvokkaaseen juhlaan on haluttu tuoda perinteisiä elementtejä, kuten tuoreiden ylioppilaiden puheita ja rehtoreiden tervehdys, kertoo Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio kaupungin julkaisemassa tiedotteessa.

Virtuaalijuhlan osiot on kuvattu etukäteen. Näin on haluttu varmistaa laadukas toteutus ja se, että myös juhlan toteutukseen osallistuneet pääsevät juhlimaan läheistensä kanssa varsinaisena juhlapäivänä.

Ennen kello 12 nähtävää yhteistä juhlaa Tampereen kaupungin lukiot järjestävät omia virtuaalisia lakkiaistilaisuuksia, jotka on suunnattu lukioiden omille opiskelijoille.

Kevätjuhlan juontaa Sammon keskuslukion opiskelija Tiia Strömsholm. Juhlatunnelmaa kohottaa Tampere Filharmonian jousiyhtye konserttimestari Maria Itkosen johdolla.

Juhlassa nähdään Gaudeamus digitur -yhteislauluvideo, joka on syntynyt kolmen opettajan eli Tammerkosken lukion Liina Aaltosen, Hatanpään lukion Anu Rasimuksen ja Tammerkosken lukion Jaana Kortelaisen koordinoimana.

Esilaulajina toimivat noin 50 opiskelijaa Tampereen ja seutukunnan lukioista. Hatanpään lukion musiikkilinjan opiskelijat Jeremy Korkeamäki ja Roni Knuutila ovat hoitaneet lauluraitojen editoinnin ja miksauksen ja Tammerkosken lukion kuvataidelinjan opiskelija Peppi Takala editoi ja suunnitteli lopullisen videon. Videolla nähdään myös eri lukioiden opiskelijoiden ottamia luontokuvia.

Juhlan ohjelma:

Tervehdykset: lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio ja Tampereen lyseon lukion rehtori Heini Mäenpää

· Sibelius: Andante Festivo, Tampere Filharmonian jousiyhtye konserttimestari Maria Itkosen johdolla.

· Ylioppilaiden tervehdykset: mukana edustaja jokaisesta kaupungin lukiosta

- Hatanpään lukio: Jarkko Rantamäki

- Sammon keskuslukio: Julia Silva

- Tammerkosken lukio: Siiri Torvinen

- Tampereen teknillinen lukio: Kristian Tess

- Tampereen lyseon lukio: Matias Mäkiranta

- Tampereen klassillinen lukio: Thao Mi Rintala

- Tampereen aikuislukio: Matti Mikkonen

· Gaudeamus digitur: Gaudeamus digitur -yhteislaulu

Suvivirsi (yhteislaulu), säestäjänä Tampere Filharmonian jousiyhtye