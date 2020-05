Raidetta Tampereen kaduilla alkuun sovitut 15 kilometriä – vain 650 metriä Hatanpään valtatietä kesken

Tavoite saavutettiin lähes päivälleen kolme vuotta ensimmäisten kiskojen laskusta Hervantaan.

Tampereen raitiotien kaksoisraidetta on asennettu paikoilleen täydet 15 kilometriä. Raitiotieallianssin tiedotteen mukaan viimeisimpänä raiteet on saatu katuun tänään keskiviikkona Hämeensillalle.

Valmiina on nyt siis raitiotien alkuperäinen linjaus keskusta–Hervanta–Tays, jonka rakentamisesta Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 marraskuussa.

– Tänään on historiallinen päivä, sillä lähes tasan kolme vuotta sitten laskimme Tampereen ensimmäiset raitiotiekiskot maahan Hervannassa, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus iloitsee.

Viime päivinä Hämeensillalle asennetut kiskot mitattiin myös tarkalleen oikeaan raideleveyteen eli 1435 millimetriin.

Viime vuoden marraskuussa kaupunginvaltuusto teki päätöksen raitiotien jatkamisesta Hatanpään valtatielle. Tämä päätös toi kaksoisraidetta rakennettavaksi vielä noin 650 metriä lisää. Yhteensä Tampereen raitiotien ykkösosan pituus on siis 15 650 metriä.

– Viimeiset osuudet alkuperäisestä raitiotielinjasta valmistuvat Hämeensillalle ja Etelä-Hervantaan, jossa Makkarajärvenkadulla on nyt asennettu viimeisiä vaihdealueen kiskoja. Kiskojen asennuksen jälkeen rata-alueelle tulee vielä pintarakenne, joka Hämeensillalla on nupukiveä ja Makkarajärvellä nurmea, Valjus kertoo.

Tampereen raitiotierataa on kolmen vuoden aikana rakennettu jopa suunniteltua nopeammin, ja raidetyöt ovat olleet edellä aikataulua. Raitiotien alkuperäisestä linjauksesta (keskusta–Hervanta–Tays) on nyt kaikkiaan valmiina 85 prosenttia, ja työt etenevät edelleen aikataulussa ja budjetissa.

Kaksoisraidetta Tohtorinpuistossa. Kuvassa sepeliraide vaihtuu betoniin valetuksi kiintoraiteeksi.

Tampereella kahdentyyppistä raitiotierataa

Tampereella raitiotierata on joko sepelirataa tai kiintoraidelaattaan perustuvaa rataa, jonka pinnoitteena on nurmi, kiveys tai asfaltti.

– Keskustassa, Kalevassa ja Hervannassa raitiotie on toteutettu pääasiassa betonista valetulla kiintoraidelaatalla, johon kiskot on asennettu. Hervannan valtaväylän varrella raitiotierata on sepelirataa. Sepelirataa on muutamia osuuksia myös Kalevassa ja Hervannassa, Raitiotieallianssin päällysrakennetöistä vastaava Timo Kuusela kertoo.

Hervannassa sijaitsevalla raitiovaunuvarikolla on molempia ratatyyppejä, sillä varikkorakennusten sisätiloihin raiteet on toteutettu kiintoraidelaatta-menetelmällä ja varikon piha-alueella sepeliratana. Varikon alueella on raidetta noin neljä kilometriä. Varikkoraiteet ja rakennukset valmistuivat viime vuoden joulukuussa.

– Nämä kolme vuotta ovat olleet tiukka rupeama ja varsinkin 2018 ja 2019 raidetta tehtiin kiivaaseen tahtiin. Suomessa ei ole pääkaupunkiseudun ulkopuolella aiemmin ollut tämän kokoluokan raitiotieprojektia, joten tavoitteen saavuttamisesta voidaan olla syystä ylpeitä. Kiitos kuuluu ennen kaikkea eri työryhmille ja asentajille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä muiden raitiotien tekniikkalajien kanssa. On ollut hienoa olla tekemässä Tampereelle näin historiallista hanketta, Kuusela toteaa.

Nurmirataa Sammonkadulla Kalevassa

Päällysrakennetöiden ohella raitiotielle on asennettu jo runsaasti sähköliikenteen vaatimia rakenteita eli sähköratapylväitä ja ajojohtimia. Ajojohdinta Tampereen raitiotielle asennetaan kaikkiaan reilut 35 kilometriä. Lisäksi raitiotielle tulee useita teknisiä järjestelmiä kuten liikennevaloja ja turvalaitteita.

– Valmiista raitiotieradasta puhutaan siinä vaiheessa, kun kaikki tekniset järjestelmätkin on asennettu. Ajojohtimien ja teknisten järjestelmien asennusta tehdään tänä vuonna runsaasti, jotta kaikki on valmiina ensi vuonna alkavaan liikenteeseen, Kuusela summaa.

Myös Hatanpään valtatiellä päästään lähikuukausina raideasennuksiin. Ratapohjia tehdään ensimmäisenä Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymiin sekä Hämeenkatu–Verkatehtaankatu-osuudelle. Kiintoraidelaattaa rakennetaan näillä kohdilla kesän aikana.

Hämeensilta idän eli rautatieaseman suunnasta katsottuna.

Ratatermejä:

Kisko

Kisko on raitiotien tärkein yksittäinen komponentti. Sen tehtävänä on kantaa päällään kulkevan vaunun paino ja jakaa se alla oleville ratapölkyille tai betonilaatalle. Kantamisen lisäksi kisko toimii vaunun pyörille tasaisena kulkualustana ja ohjaa niiden kulkua. Kiskon käyttöikä riippuu monista tekijöistä, mm. kiskoon käytetystä teräslaadusta. Prosesseilla, joilla kisko valmistetaan, voidaan vaikuttaa kiskon mekaanisiin ominaisuuksiin. Tampereella on käytössä kahta kiskotyyppiä, urakiskoa ja vignole-kiskoa. Näiden merkittävin ero on siinä, että urakiskossa on erillinen ura kiskopyörän laippaa varten.

Raide

Raide muodostuu kahdesta rinnakkain asennetusta kiskosta, joiden etäisyyttä toisistaan määrittää raideleveys. Tampereen raitiotien raideleveys on 1435 mm eli sama, joka muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa on yleisesti käytössä. Helsingin raitiotien raideleveys on 1000 mm. Suomen rataverkolla junakaluston käyttämä raideleveys on 1524 mm.

Kaksoisraide

Kaksoisraide on nimensä mukaisesti kaksi rinnakkain kulkevaa raidetta. Tällöin siis kiskoja rinnakkain on neljä ja raiteita kaksi. Kaksoisraide mahdollistaa yhtäaikaisen raitioliikenteen kumpaankin suuntaan.

Rata

Valmiista raitiotieradasta puhutaan siinä vaiheessa, kun kaikki tekniset järjestelmätkin on asennettu. Teknisiä järjestelmiä ovat sähköradan rakenteet kuten pylväät, ajojohtimien ripustimet ja ajojohtimet. Lisäksi asennetaan muun muassa vaihteiden kääntölaitteita ja liikennevaloja raitiotietä varten. Tampereella on sepelirataa ja kiintoraidelaattaan perustuvaa rataa, jonka pinnoitteena on nurmi, kiveys tai asfaltti.

Radan päällysrakenne

Raitiotien päällysrakenne koostuu tukikerroksesta ja raiteesta. Tukikerros on joko betonia tai sepeliä, ja se pitää raiteen oikeassa asennossa, jakaa kuormia ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan.

Myös Hämeensilta on saanut vihdoin ratikkakiskot.