Historiallinen erikoiskuljetus matkaa halki Suomen – näin ensimmäinen ratikka tuodaan Tampereelle yön pimeydessä

Kajaanin Otamäessä valmistettu, liki 40-metrinen Tampereen Ratikka numero 1 hyppää erikois­kuljetuksen kyytiin lauantaina. Kulkupeli viimeistellään Hervannassa.

Tampereen raitiotiehanke etenee vakaasti kohti ensi vuoden elokuussa alkavaa liikennöintiä. Yksi merkkipaalu on lajinsa ensimmäisen, nimenomaan tamperelaisia kuljettamaan valmistetun raitiovaunun saapuminen kaupunkiin viikonloppuna.

Tampereen Ratikka ”numero unon” matka Škoda Transtechin Kajaanin Otanmäen tehtaalta alkaa lauantaina aamuneljältä. Hervannan-varikolle liki 40-metrisen vaunun on määrä saapua aikaisin sunnuntain puolella.

Erikoiskuljetus tulee olemaan historiallinen. Kulkupelibongareille luvassa ei kuitenkaan ole paljoa, sillä ratikka on vahvasti paketoitu.

– Kuljetus tulee olemaan kokonsa vuoksi vaikuttava, mutta itse vaunusta ei nähdä vielä tässä vaiheessa kovin paljon, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö selventää Tampereen Ratikan tiedotteessa.

Vaunu tuodaan Tampereelle osittain keskeneräisenä, jotta vaunun lopulliset säädöt ja käyttöönotto päästään tekemään vahingoittamatta sen sisustusta. Ratikan kuljetus tapahtuu hiljaisen liikenteen aikana ja vaunu suojataan sen ajaksi. Katuverkolla Ratikka nähdään ensimmäistä kertaa kesäkuun lopulla.

– Tampereen Ratikka on saapuessaan muhkea paketti, jonka kuljettaminen vaatii varovaisuutta ja taitoa logistiikkayritykseltä. Ratikka on lähes 40 metriä pitkä, neljä metriä korkea, kolme metriä leveä ja se painaa lähes 60 tonnia, Sirviö korostaa.

– Koska Ratikan käyttöönotto tullaan suorittamaan loppuun Tampereella, on vaunu monilta osin vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu muun muassa joitain panelointeja niin ulkopuolelta kuin sisältä. Tämän vuoksi se suojataan kuljetuksen ajaksi.

Tältä näyttävät tulevan ratikan sisätilat.

Škoda Transtech Oy paitsi suunnittelee ja valmistaa Tampereen Ratikat, se myös sovittaa yhteen vaunun järjestelmät eli pitää huolta siitä, että alihankkijayritykset hoitavat osuutensa ja saavat järjestelmät toimimaan saumattomasti yhteen. Koko maailmaa koettelevan koronaviruspandemian vuoksi järjestelmien käyttöönotto on hoidettu etäyhteyksien avulla, sillä vieraiden pääsyä tehtaalle on rajoitettu varotoimenpiteenä maaliskuun alusta saakka.

– Olemme siirtyneet vallitsevan koronatilanteen takia vaunujen käyttöönottoon etänä niin, että ohjelmistotiimi Tshekin Plzenissä on etäyhteydessä käyttöönotossa olevaan vaunuun, ja Tampereella paikallinen tiimi sähkömekaanisia asentajia koekäyttää vaunun järjestelmiä ja suorittaa käyttöönottoon liittyviä kytkentöjä ja kokeita, Škoda Transtech Oy:n toimitusjohtaja Juha Vierros kertoo.

– Otanmäellä ei ole Tampereen vaunulle soveltuvaa koeajorataa, joten ne vaunun kokeet, joihin vaaditaan vaunun liikuttamista radalla pitää tehdä Tampereella.

Ensimmäisen Tampereen Ratikan, niin kutsutun protovaunun, käyttöönotto ja säätäminen tulee kestämään raitiotievarikolla noin kuukauden. Vaunulla aloitetaan vastaanotto- ja tyyppikokeet varikon ulkopuolella näillä näkymin kesäkuun lopulla.

Tampereen ensimmäiseen raitiovaunuun on saatu telit asennettua ja sen teknisten järjestelmien käyttöönotto on aloitettu Otanmäessä. Tehtaan varustelulinjassa on tällä hetkellä neljä Tampereen raitiovaunua ja korivalmistuksessa on menossa jo seitsemäs vaunu. Tampereen raitiovaunujen valmistus jatkuu Otanmäen tehtaalla läpi kesän ilman taukoa.

– Seuraava vaunu saadaan Tampereelle syyskuussa, minkä jälkeen suoritetaan kahdella raitiovaunulla tehtäväksi suunnitellut kokeet. Tampereen Ratikka tulee saamaan tyyppihyväksynnän kaikkien testien hyväksytyn suorittamisen perusteella loka-marraskuun vaihteessa, Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen valottaa.

Tampereelle toimitettava For City Smart Artic raitiovaunu on Škoda Transtech Oy:n tuoteperheen pisin ja levein versio. Yhtiö uskoo Tampereen Artic vaunun omaavan suuren potentiaalin myös vientituotteeksi.

Mikäli koronavirustilanne sallii, Tampereen Raitiotie Oy tulee järjestämään tamperelaisille vuoden lopulla mahdollisuuden päästä tutustumaan valmiiseen Ratikkaan ja raitiotievarikkoon.

– Liikkuvan vaunun kyytiin päästään vajaan vuoden päästä, mutta haluamme tarjota jo tämän vuoden puolella mahdollisuuden päästä näkemään, millaisen Ratikan olemme yhdessä tamperelaisten kanssa saaneet aikaiseksi. Vaunuissa on otettu huomioon kaupunkilaisilta saatuja parannusehdotuksia ja tuolloin nähdään myös, millainen kuosi Ratikan penkkeihin tulee, Sirviö lupaa.