Pariisissa tapahtui poliittinen murha 55 vuotta sitten. Israelilaisessa agenttidokumentissa aiheeseen on liitetty vanha videopätkä Tampereen Pyynikiltä.

3,5 sekunnin pätkässä Volvo kaahaa Näkötornintiellä Pyynikillä. Rakeisen värifilmin päätyminen Israelin tiedustelupalvelun toiminnasta kertovaan dokumenttisarjaan on täysi arvoitus.

Mitä tekemistä pelkoa herättävällä ja kovaotteisena pidetyllä Israelin tiedustelupalvelu Mossadilla ja Tampereella on keskenään. Tiettävästi ei mitään.

Toisinkin voisi olettaa, jos katsoo suoratoistopalvelu Netflixin ohjelmistoon kuuluvaa Mossad – agentit kertovat -dokumenttisarjaa. Israelilaista tuotantoa olevassa sarjassa huippusalaisissa tehtävissä toimineet Mossadin työntekijät paljastavat yksityiskohtia maailmaa kuohauttaneista operaatioistaan.

Sarjan ensimmäisen tuotantokauden päätösjaksossa käydään läpi muun muassa Marokon oppositiojohtajan Mehdi Ben Barkan katoamista ja oletettua kuolemaa vuonna 1965. Ben Barkan lopullinen kohtalo on yhä epäselvä.

Dokumenttisarjassa kerrotaan Egyptin presidentin Gamal Abdel Nasserin suunnitelleen Marokon länsimaisena pidetyn kuninkaan Hassan II:n surmaamista. Mossadin operatiivinen johtaja Rafi Eitan kertoo järjestönsä tarjonneen kuninkaalle suojelua, mutta ei vastaa kysymykseen Mossadin roolista Ben Barkan oletetussa murhassa.

Historiadokumentille tyypilliseen tapaan sarjassa on runsaasti vanhaa videomateriaalia, jonka katsoja ymmärrettästi olettaa liittyvän olennaisesti ohjelmassa käsiteltävään aiheeseen. Tamperetta tunteva katsoja saattaakin hämmästyä, kun Eitanin kommenttien jälkeen ruudussa näkyy noin 3,5 sekunnin ajan maisema Pyynikiltä.

Pyynikin näkötorni näyttää videoklipin suunnasta kuvattuna tältä.

Värillisessä, mutta rakeisessa videoklipissä Volvo 140 -sarjan auto kaahaa keskellä Näkötornintietä kohti kameraa. Taustalla näkyy Pyynikin näkötorni. Kuvauspaikan IS:lle varmistaa muun muassa tutkija Antti Liuttunen Museokeskus Vapriikin kuva-arkistosta.

Volvo-kaahauksen jälkeen Mossadin agentti Gad Shimron kertoo ohjelmassa, miten marokkolaiset tiedustelujoukot sieppasivat Ben Barkan Pariisissa. Samaan aikaan toisessa lyhyessä videopätkässä näkyy vastaavanlainen sininen Volvo 140.

Mossad-sarjan videokuvitus antaa ymmärtää, että kuvassa on murhattu Mehdi Ben Barka.

Seuraavaksi kuvataan auton takapenkillä makaavaa ihmistä, jonka kasvot eivät ole näkyvissä. Tässä kohtaa Shimron kertoo Ben Barkan kuolleen väkivaltaisessa operaatiossa. Myöhemmin Shimron myöntää Mossadin osallistuneen operaatioon.

Jos Ben Barkan kohtalo on epäselvä, niin kysymyksiä herättää myös se, mikä yhteys on Tampereella kuvatulla filminpätkällä ja marokkolaisen oppositiojohtajan murhalla.

Tiettävästi yhteyttä ei ole. Ei siksikään, että Volvo käynnisti 140-sarjan valmistamisen vuonna 1966 eli vasta Ben Barkan katoamisen jälkeen.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) erikoistutkija Jari Sedergrenin valistuneen arvauksen mukaan tekijät ovat napanneet saatavilla ollutta ja teemaan sopivaa kuvamateriaalia ohjelmaan täytteeksi.

– On monia tapoja elävöittää dokumentteja. Siinä ei välttämättä katsota historiallista pätevyyttä. Tapa on varsin yleinen tv-tuotannoissa, Sedergren sanoo.

– Mutta kyllähän tällainen herättää suurta epäluottamusta kyseistä tuotantoa kohtaan, KAVIn viestintäpäällikkö Outi Heiskanen muistuttaa.

Jälkimmäisessä klipissä kuvataan samannäköistä Volvoa kuin se, joka kaahaili Näkötornintiellä. Mutta onko tämäkin pätkä kuvattu Tampereella vai jossain muualla?

On epäselvää, missä toinen, selvästi draamallisempi Volvo-klippi on kuvattu, sillä sen kohdalla ympäristö on selvästi vaikeampi tunnistaa. Suomi-leffoihin perehtynyt KAVIn tutkija Juha Seitajärvi kertoo, ettei tunnista Pyynikillä kuvattua kaahailupätkää mistään draamaelokuvasta.

Kuvan laadun perusteella kaahailu on kuvattu mahdollisesti kaitafilmille. Mossad-sarjan klipin ääniraita renkaiden ulvomisineen ei selvästikään ole alkuperäinen.

Kysymyksiä on siis paljon: Kuka on kuvannut kyseisen pätkän Pyynikillä joskus 1960-luvun lopulla tai sen jälkeen? Onko kyseinen kaahailu osa jotakin pidempää tallennetta? Onko toinenkin videopätkä filmattu Tampereella vai onko kyseinen kuvamateriaali jostain muualta?

Ja, tietysti, miten Pyynikki on päätynyt kuviin kertomaan Pariisissa tapahtuneesta poliittisesta murhasta?

IS on lähettänyt viestin aiheesta Mossad-dokumenttisarjan ohjaajalle Duki Drorille. Hän ei ole kuitenkaan vielä vastannut kysymyksiin.

