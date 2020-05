Asuinalueilla vaara ohi – Tampereen tulipalo saatu hallintaan

Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli jätteenkäsittelylaitokseen menevää metalli- ja muovipitoista rakennusjätettä.

Tulipalo Tampereen Ruskossa on saatu hallintaan, Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa. Savunmuodostus on vähentynyt, ja tuulen suunta on kääntynyt itään eikä aiheuta vaaraa Lintuhytin asuinalueelle. Alueen asukkaita on tiedotettu evakuoinnin päättymisestä.

Hälytys tulipalosta Tauskonkadulla tuli aamuyöllä puoli viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli jätteenkäsittelylaitokseen menevää metalli- ja muovipitoista rakennusjätettä. Palo levitti iltapäivällä edelleen ympäristöön runsaasti terveydelle vaarallista savua.