Rakennusjätekasa roihuaa Tampereella, tuuli levittää mustaa savua – aluetta evakuoidaan

Tulipalon sammuttaminen voi kestää päiviä.

Jätteenkierrätyslaitoksen jätekasa roihuaa täydellä loimulla Tampereen Hervannassa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta aamuyöllä kello viiden jälkeen.

Pelastuslaitos kehottaa alueen ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon.

Alueen evakuointi aloitetaan, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos Twitterissä.

Palavasta jätteestä nousee mustaa savua laajalle alueelle.

– Sää, mikä nyt vallitsee, pitää savut maanpintaa vasten, päällikköpäivystäjä Jyrki Paunila valittelee sääoloja.

Paunila sanoo, että tulipalon sammuttaminen vie pitkään. Palopesäkkeet pitäisi kaivaa koneella auki.

– Siihen menee vielä paljon aikaa.

Palomiehet jäähdyttävät palavaa jätekasaa, jotta kasaa voitaisiin myöhemmin päästä kaivamaan ja palopesäkkeet saataisiin esiin.

Palon syttymissyystä Paunila arvelee, että palo on todennäköisesti syttynyt itsestään.

– Tai sinne on tullut kytö joskus ja se on muhinut siellä jonkin aikaa. Palopesäke on kasan syvyyksissä.