Raju törmäys tasoristeyksessä Orivedellä – kuorma-auto romuttui pahoin, kuski selvisi

Parivedossa ollut tyhjä tavarajuna ja kaksiakselinen jakelukuorma-auto törmäsivät Orivedellä Pirkanmaalla maanantaina aamulla kuuden aikaan.

Onnettomuus tapahtui Oriveden keskustan tuntumassa vartioimattomassa tasoristeyksessä kohdassa, jossa Niemeläntie vaihtuu Koulutieksi. Jälki oli pahaa, mutta onnettomuudessa ei ole syntynyt henkilövahinkoja.

Tampereen suunnasta tullutta tyhjillä puutavaravaunuilla varustettua junaa veti kaksi peräkkäin eli parivetoon kytkettyä Dv-12-dieselveturia. Juna oli matkalla kohti Haapamäkeä.

Samaan aikaan tasoristeykseen kiskojen päälle tuli kaksiakselinen jakelukuorma-auto, jonka vasempaan etukulmaan dieselveturi törmäsi.

– Kumpikaan osapuoli ei alustavan tarkastelun mukaan ehtinyt merkittävästi jarruttaa, päivystävä palomestari Tommi Lönnqvist Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo.

Veturin puskimet tunkeutuivat kuoma-autoon. Juna pysyi törmäyksessä kisoilla, mutta kuorma-auto sai kyytiä ja vaurioitui pahoin.

– Kyydissä ollutta tavaraa paketteja ja renkaita näkyy levinneen tuonne ratapenkalle. Juna ja kuorma-auto ovat kiinni toisissaan, Lönnqvist kuvaili IS:lle.

Onnettomuusajankohtana aamulla noin klo 6 maissa paikalla satoi lunta tai veden sekaista räntää, mikä osaltaan saattoi heikentää näkyvyyttä. Tie on sorapintainen, kitkatasot eivät merkittävästi lumisateen heikentämät.

– Näkyvyys on toiseen suuntaan hyvä, toiselle puolelle on hieman rajoitetta. Perimätiedon mukaan paikalla on kuulemma tapahtunut onnettomuuksia aikaisemmin, Lönnqvist sanoo.

Dv-12-veturia ajoi nykykäytännön mukaisesti yksi kuljettaja. Myös kuorma-auton kuljettaja oli ohjaamossa yksin. Yksiraiteinen ja sähköistämätön Orivesi-Haapamäki-Seinäjoki-rataosuus on varustettu junien automaattisella kulunvalvontajärjestelmällä eli JVK:lla. Tavarajunien suurin sallittu nopeus on Orivesi-Haapamäki-radalla 100 kilometriä tunnissa, mutta onnettomuuskohdalla on tuntuvasti alempi nopeusrajoitus.

Onnettomuus haittasi maanantaiaamun matkustajajunaliikennettä, jota siirrettiin korvaaville bussiyhteyksille.