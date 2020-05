Syntiset Akaan torilla – Mirjam, 94: ”On nämä rajoitukset niin kauheita!”

”Jälkikasvu ei ole käynyt kylässä kahdeksaan viikkoon”, Pentti Väisänen, 73, harmittelee. ”Onkohan ministereillä käytössä yhtään yli 70-vuotiasta asiantuntijaa?”

Että yli 7-kymppiset pysyisivät kiltisti kotonaan, neljän seinän sisällä?

Ei ainakaan Akaan Toijalassa. Lämmin kevätpäivät on houkutellut torille ja kaduille ikäihmisiä ehkä jopa enemmän kuin meitä nuorempia.

– Täällä ollaan syntiä tekemässä, Pentti Väisänen, 73, naurahtaa.

– Syylliseksihän tässä itsensä tuntee, Leena Väisänen, 72, myöntää.

Väisäsen pariskunta on torilla myymässä kukkia. Leena on toiminut torikauppiaana jo yli 50 vuotta.

Pentti kutsuu tapaa taudiksi, Leena henkireiäksi. Väisäset noudattivat hallituksen ohjeita orjallisesti maaliskuun puolivälistä, mutta viikko sitten oli jo pakko päästää ulkoiluttamaan kasvihuoneen flooraa.

Leena Väisänen on toiminut torikauppiaana jo yli 50 vuotta. Viikko sitten hän uskalsi ensi kertaa uhmata rajoituksia ja palasi torille kukkia myymään.

Akaa on yksi kunnista, jonka nimeä ei näy korontatilastoissa. Mukaan pääsee, kun tartuntoja on vähintään viisi.

On siis mahdollista, että Akaa on täysin koronavapaa alue. Maksimissaan tartuntoja on todettu vain neljä.

– Vähän nyt lipsuu, kun ei ole vaaraa. Ollaan rotestoitu näitä rajoituksia vastaan jokaisen asiakkaan kanssa. Onko näissä mitään järkeä, Pentti Väisänen kysyy.

– Vielä ei oo kuitenkaan kukaan meitä täältä kotio käskenyt. Mutta onhan korona vaarallinen. Kaksipiippuinen juttu, Leena Väisänen pohtii.

Ihmisten jakaminen iän mukaan tuntuu pariskunnasta oudolta.

– Ei meitä 7-kymppisiä voi rinnastaa hoivakodissa oleviin 9-kymppisiin, Pentti Väisänen painottaa.

– Ministerikaarti on liian nuorta ymmärtämään. Onkohan ministereillä käytössä yhtään yli 70-vuotiasta asiantuntijaa?

Pentti Väisänen kertoo etenkin iäkkäämpien ihmisten protestoivan liian tiukkoja rajoituksia vastaan.

Leena Väisänen muistuttaa, että johonkin raja on pitänyt vetää.

– Mutta kyllä rajoituksia pitäisi jotenkin vapauttaa nyt kun kesä tulee.

Väisäset pystyvät ja uskaltavat ulos. Huoli on suuri heikompikuntoisten vanhusten puolesta.

– Eristämisellä voi olla seurauksensa. Monet ovat muutenkin yksinäisiä, ja nyt heidät vielä suljetaan asuntoon, mistä ei voi poistua, Pentti Väisänen miettii.

– Jos ei oo omaisiakaan, niin aika tyhjää on. Lääkäriinkään ei moni uskalla lähteä. Hyötysuhdetta pitäis kattoo rajoituksia määrätessä.

Ennen korona-aikaa jälkikasvu kävi kylässä viikottain.

– Nyt ei ole käyty kahdeksaan viikkoon, Pentti Väisänen toteaa.

94-vuotias Mirjam Kallionpää vietti viime viikolla nimipäiviään yksin. Äitienpäivänäkään ei kukaan 26:sta jälkeläisestä pääse kylään. Taustalla Sami Karhusaaren veistos Maan siunaus.

Myöskään Mirjam Kallionpää, 94, ei ole saanut keitellä kahveja jälkeläisilleen aikoihin. Viime viikolla meni ohi Mirjamin nimipäivät, kohta äitienpäivä.

– Onhan niitä jälkeläisiä jo viidessä polvessa, Kallionpää tokaisee.

Nuorin 26:sta, lapsenlapsenlapsenlapsi, on nyt yksivuotias.

– Kyllä ne soittelevat mulle. Ja käyvät parvekkeen alla huutelemassa.

Kallionpää toivoo rajoitusten hellittävän ainakin Akaassa.

– On nämä rajoitukset niin kauheita, etten tykkää. Jos vain täällä liikkuu, eikä muualla käy, niin mistä sen viruksen saa? Eikö oman paikkakunnan ihmiset voisi käydä toisissansa, Kallionpää kysyy.

Mirjam Kallionpää muistaa, että talvisota oli koronaepidemiaa pahempaa aikaa.

Kallionpää lenkkeilee päivittäin.

– Mutta entä sellaiset, jotka eivät pääse? Ei ole kiva, jos rajoitukset kestävät ensi vuoteen saakka.

– Oon kyllä sitä mieltä, että talvisota oli paljon kauheampaa aikaa. Kyllä me tästäkin päästään.

Akaan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Aarre Nord, 72, kehuu kuntalaisia rajoitusten noudattamisesta ja järkevästä käytöksestä. Näin tartunnat ovat pysyneet minimissä.

Aarre Nord on toiminut Akaassa vammaisneuvoston puheenjohtajana vuoden alusta alkaen.

– Uskon, että rajoitukset höllääntyvät kuun loppuun mennessä. Eivät tartuntamäärät täällä voi enää räjähdysmäisesti kasvaa, Nord sanoo.

– Vuoden loppuun saakka valtiovalta ei voi pitää yli 70-vuotiaita koskevia rajoituksia voimassa. Rajoitukset aiheuttavat joillekin kovasti tuskaa. Ja vaikka Akaan kunta soittaa kaikille ikäihmisille, niin se ei auta yksinäisyyteen eikä poista sosiaalisia ongelmia.