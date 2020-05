Ohjaajaksi useista viime vuosien kassamagneeteista Suomessa vastannut Samuel Harjanne.

Tampereen Työväen Teatteri (TTT) on saanut palkitun hittimusikaalin Come From Away esitysoikeudet ensimmäisten joukossa Euroopassa.

Syyskuun 11. päivän terroritekoa seuranneisiin tositapahtumiin perustuva tarina ei voisi olla ajankohtaisempi, TTT kuvailee tiedotteessaan. Tarina kertoo, miten yhteisö kriisin tullessa lähenee ja selviää pahimman yli yhdessä.

Kanadalais-amerikkalaisen pariskunnan Irene Sankoffin ja David Heinen kirjoittama ja säveltämä musikaali saa Suomen kantaesityksensä syksyllä 2021 TTT:n Suurella näyttämöllä. Ohjaaja on Samuel Harjanne, jonka ohjauksia ovat muun muassa maamme viime vuoden katsotuimmat teatteriesitykset Billy Elliot, Kinky Boots ja Pieni merenneito.

Maailmaa vuonna 2001 ravisuttaneiden 9/11 -iskujen jälkeen New Yorkin ilmatila suljettiin. Ilmatilaan jääneistä sadoista lentokoneista 38 määrättiin laskeutumaan Ganderiin, pieneen 11 000 asukkaan kanadalaiskaupunkiin. Kaupunkilaiset majoittivat ja ruokkivat noin 7 000 lennoilla ollutta matkustajaa. Pitkämatkalaiset viettivät Ganderissa viisi epätietoista ja tunteikasta päivää. Sinä aikana monen elämä oli ottanut uuden suunnan.

Come From Away -musikaali perustuu tapahtumissa mukana olleiden henkilöiden haastatteluihin. TTT tuo tarinan Suomeen, Tampereelle 20 vuotta noiden tapahtumien jälkeen.

– Väittäisin, että jokaisella on jokin kosketuspinta 9/11 tragediaan, Harjanne sanoo TTT:n tiedotteessa.

– Se oli kamala tapahtuma. Jokainen muistaa, missä oli sillä hetkellä, kun uutiskuvat tavoittivat meidät. Mutta miten siitä syntyikin jotakin niin kaunista ja hyvää, kuin Ganderissa! Musikaali on tarina siitä, miten me voimme saada aikaan ihmeitä. Positiivisuus ja rakkaus on voimavara, jolla selviämme kaikesta. Me selviämme, kun teemme hyviä asioita yhdessä.

Come From Away sai kantaesityksensä Broadwaylla 2017 ja se palkittiin arvostetuilla Tony- ja Drama Desk sekä Outer Critics Circle -palkinnoilla. Lontoossa musikaali sai ensi-iltansa 2019, ja se palkittiin neljällä Laurence Olivier -palkinnolla, muun muassa parhaana musikaalina.

Musikaalin arviot ovat olleet ylistäviä. Muun muassa The Timesin kriitikko antoi viisi tähteä ja kuvasi kokemusta näin: ”Seuraavat 100 minuuttia naurat, taputat rytmiä jaloillasi, pyyhit kyyneleitä ja ajattelet hyvää ihmiskunnasta”.

Kanadalaista alkuperää olevia näytelmiä nähdään Suomessa verrattain vähän.

– Suomella ja Kanadalla on tietynlaista maantieteellistä ja henkistä yhteyttä, joten tämä tilanne on syytä korjata. Ensimmäisenä tuomme syksyllä 2020 näyttämölle kanadalaisen Sarah Berthiaumen globaalista työelämästä kertovan Nyotaimorin. Ja tätä seuraa täysin erilainen teos, musikaali Come From Away, sanoo teatterinjohtaja Otso Kautto.

Kauton mukaan Come From Away -musikaali on täsmälääke tähän hetkeen.

Ammattilaishaku musikaalin eri tehtäviin ja rooleihin käynnistetään syksyllä 2020. Lippujen myynti alkaa myöhemmin syksyllä kerrottavana ajankohtana.