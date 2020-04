Kohuttu ”Koko perkeleen tie” Kangasalla on yhä karussa kunnossa – uudet merkinnät pistävät silmään

Tienpätkää paikattu puolen vuoden aikana runsaasti. Mutta kuka väsää kylttejä ja merkitsee montut punavärillä?

Korvenperäntie. Melkein kuin Koko perkeleen tie.

Sellaisena tuo Kangasalla sijaitseva kolmen kilometrin mittainen tie tunnetaan. Kiitos pilailijan, joka kiinnitti kyseiset sanat sisältävän lisäkyltin päällystevauriosta kertovaan liikennemerkkipylvääseen.

Lempinimensä Korvenperäntie sai viime vuoden lokakuussa tästä tuntemattoman kylttimaakarin liikennemerkkiin kiinnittämästä lisämerkistä. Provokatiivinen merkki poistettiin nopeasti.

IS kävi tutustumassa kyseiseen asfalttipätkään puolisen vuotta sitten. Nyt oli aika uuden koeajon talven jälkeen.

Tie Suinulan ja Ruutanan kylien välillä tuntui olevan entisellään: kuoppainen, reikäinen, reunoilta murtunut. Jotain uuttakin osuu näkökenttään. Huonokuntoisemmalla noin kilometrin pätkällä ongelmakohdat on ympäröity punaisella maalilla. Merkintöjä on useita kymmeniä.

Kuka on merkannut kymmenet Korvenperäntien montut punaisella. Ely-keskuksella ei ole asiasta tietoa.

Ihan kuin Pirkanmaan ely-keskus suunnittelisi tien kohentamista!

Soitto ely-keskuksen projektipäällikkö Tomi Keisalalle tuottaa kuitenkin yllätyksen. Tai kaksi.

Keisala kertoo, että Korvenperätietä on sitten IS:n edellisen koeajon korjattu. Eikä ihan vähän.

– Tiehen on laitettu noin sata paikkaa, Keisala kertoo.

Lisäksi Keisala kertoo, ettei tiedä, kuka tai mikä taho on punamaalia reikien ympärille sutinut.

– Ely-keskuksen työtä se ei ainakaan ole.

IS:n lukija taltioi aikaisemmin huhtikuussa tien saaman uuden, epävirallisen lisäkilven.

Hmm... Olisiko sylttytehdas paikallinen? Ehkä sama, joka tuotti lisäkilven liikennemerkkiin? Tai se, joka ripusti pari viikkoa sitten uuden, ei niin ammattimaisen näköisen ja ironisen Tosi hyvä tie -lisäkilven.

Omalupainen puuhailu kertoo tuskastumisesta. Ja siitä, että tie on käyttäjilleen tärkeä.

Syyt ovat ymmärrettäviä.

– Tien huono kunto on erittäin huono asia, koska siinä hajottaa autonsa. Plus että siinä on vaarallista varsinkin pikkumuksuille, tietä säännöllisesti käyttävä Tiia Mattila kertoo.

– Siinä kun tulee iso auto, joka lähtee väistämään jotain isoa monttua, niin se on aika paha, jos siinä sattuu joku juuri silloin pyöräilemään.

Tiia Mattila ei uskalla laittaa omia lapsiaan polkupyöräilemään Korvenperäntielle.

Kangasalla olisi koulupaikkoja lapsille, mutta monen oppilaan pitäisi kulkea juuri Korvenperäntien kautta. Tien, joka on paitsi kuoppainen, myös kapea.

– Meiltäkin olisi kouluun neljä kilometriä, mutta eihän sitä voi omaa lastaan sinne pyörällä laittaa, koska siinä ei ole kevyen liikenteen väylää, Mattila harmittelee.

Korvenperäntietä vaivaavat ongelmat ovat tuttuja kautta maan. Ely-keskuksen toiminnanohjauspäällikkö Janne Lintilä kertoo, että Pirkanmaalla on 540 kilometriä huonokuntoisia teitä.

– Vielä pahempiakin on kuin Korvenperäntie, Lintilä myöntää.

– Ja joka talvi tulee 150 kilometriä lisää huonokuntoista tietä.

Kuten yleensä, puute on rahasta. Lintilän mukaan päällysteiden korjaamiseen varatuilla rahoilla saadaan kuntoon jotakuinkin saman verran kuin uutta korjattavaa vuosittain tulee. Korjausvelka ei siis pääse nykybudjeteilla lyhenemään.

Korvenperäntien montut sopivat vaikkapa matkapuhelintelineiksi. Kuvassa iPhone 8.

IS:n koeajo osui sopivaan kohtaan. Ely-keskus aikoo aloittaa Korvenperäntiellä ohutpintapaikkaukset jo ennen vappua. Paikkauksilla korjataan normaalia reikäpaikkausta laajempi osuus ja pyritään näin jatkamaan päällysteen elinkaarta ennen seuraavaa uudelleenpäällystystä.

Korvenperäntie on yksi niistä, joiden kohdalla pintapaikkaaminen on lähinnä kosmetiikkaa. Kokonaan uusi päällystekään ei kauaa lämmitä, sillä koko tiepohja pitäisi pistää uusiksi.

– Rungon ongelma heijastuu Korvenperäntiellä. Tien saaminen kuntoon vaatisi rakenteen parantamista, Keisala sanoo.

Sitä odotellessa paikallisilla kylttimaakareilla ja tiemaalareilla on aika uusiin luoviin ratkaisuihin.

Korvenperäntielle voi kääntyä suoraan vilkkaalta ysitieltä. Tampere ei ole kaukana.

Onko sinun kotikulmillasi erityisen huonokuntoinen tie? Lähetä kuva Lukijan kuviin multimediaviestinä numeroon 13456.