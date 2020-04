Aamulehden mukaan poliisi ei kommentoi sitä, miksi kansainvälisiä tietopyyntöjä on tehty.

Poliisi on saamassa valmiiksi Tampereen Vasaratiellä alkuvuonna tapahtuneen surman tutkinnan, kertoo Aamulehti. 44-vuotias autokauppias löydettiin kuolleena Viialan kaupunginosassa sijaitsevasta asunnosta 28. tammikuuta.

Murhasta epäiltynä on vangittuna jyväskyläläinen 19-vuotias mies. Vangittuna on myös miehen 21-vuotias avopuoliso, jota epäillään avunannosta murhaan.

Lisäksi vangittuna on surmatun miehen 20-vuotias poika, jota epäillään isänsä murhaan yllyttämistä. Kaikki kolme on vangittu todennäköisin syin epäiltyinä.

Tapaus on saanut erikoisia piirteitä, sillä murhan motiivista ei ole toistaiseksi ollut mitään viitteitä. Surmatulla miehellä on kerrottu olleen asialliset suhteet poikaansa, vaikka he asuivat eri paikkakunnilla. Tuttavan mukaan isä olisi ennen kuolemaansa ollut hankkimassa pojalleen uutta autoa.

Surmatun poika on kiistänyt tuntevansa vangittua pariskuntaa millään lailla. Kellään vangituista ei ole merkittävää rikollista taustaa.

Poliisi suoritti tutkintaa murhatalon pihassa Tampereen Viialassa.

Tapausta tutkivasta Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Aamulehdelle tapauksen tutkijoiden odottavan vielä vastauksia kansainvälisiin tietopyyntöihin. Tietopyyntöjen syytä poliisi ei paljasta.

– Virtuaalipyynnöt ovat normaaleja, kun netissä liikutaan. Amerikkalaiset tapaavat vastata niihin hitaasti, sanoo Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Jari Kinnunen Aamulehdelle.

Hän ei kommentoi sitä, viittaavatko tietopyynnöt esimerkiksi siihen että surma olisi tilattu verkon kautta. Epäiltyjen rikosnimikkeet viittaavat siihen, että kyse olisi ennakkoon suunnitellusta juonesta, josta poliisin käsityksen mukaan olisivat tienneet ainakin kolme vangittuina olevaa henkilöä.

Aamulehden mukaan poliisin on määrä jättää asia syyttäjälle mahdollisesti jo ensi viikolla. Kinnunen arvio oikeuskäsittelyn alkavan kesäkuun puolivälin tienoilla.