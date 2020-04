Tutkimus: Tampere on Suomen paras paikka asua – joka kolmas suomalainen voisi harkita muuttoa

Seuraavaksi suosituimpia asuinpaikkoja ovat tutkimuksen mukaan Helsinki, Espoo, Turku ja Jyväskylä.

Noin joka kolmas suomalainen voisi ajatella muuttavansa Tampereelle tai Helsinkiin, kertoo tuore Taloustutkimuksen tekemä tutkimus. Tampere arvioidaan myös kokonaismielikuvaltaan parhaaksi asuinpaikaksi. Seuraaviksi sijoittuvat Jyväskylä ja Turku.

– Tampere on yhä halutuin muuttokohde. Kaikista maamme kaupungeista juuri Tampereelle halutaan tulla ja jäädä. Tämän eteen olemme tehneet pitkäjänteistä työtä usean vuoden ajan ja teemme myös jatkossa. Tampereen on huolehdittava myös pitovoimasta, että kaupunki on tulijoille pysyvä koti, jonne on helppo jäädä ja kiinnittyä, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Pirkanmaa menestyi muutenkin mainiosti Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago 2020 -tutkimuksessa. Pirkkala oli koko Länsi-Suomessa asuvien vastaajien mielestä kolmanneksi paras kaupunki Tampereen ja Jyväskylän jälkeen.

Koko valtakunnan silmissä Pirkkalan lisäksi myös Lempäälä ja Kangasala näyttäytyvät kiinnostavina kohteina. Kangasala oli viiden suosituimman joukossa 30–50 000 asukkaan kaupunkien joukossa. Lempäälä ja Pirkkala olivat puolestaan alle 30 000 asukkaan kaupunkien top 5 -listalla.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 37 prosenttia voisi ajatella muuttavansa Tampereelle. Prosenttiluku on sama kuin edellisessä, vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa.

Seuraavaksi listalla sijoittuu nousussa oleva Helsinki (32 prosenttia). Espoo (23 %) on noussut kolmanneksi ohi Turun ja Jyväskylän (molemmat 22 %). Kaksi vuotta sitten Turku oli kakkonen 28 prosentilla, Jyväskylä kolmonen 27 prosentilla.

Tampereen sijoittuminen kärkipaikalle on siinä mielessä merkittävä tulos, että Tampere sijoittuu ainoana tutkimuksen kaupunkina top 5 -halutuimpien muuttokohteiden joukkoon kaikkialla Suomessa.

Toisaalta Tampereen yleisarvosana oli pudonnut kahden vuoden takaisesta 8,17:stä 7,98:aan.

Tutkimuksessa kysyttiin myös muuttoaikeita. Vastanneista 18 prosenttia kertoo muuttavansa vähintään melko varmasti seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajista 23 prosenttia ei osaa ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, 35 prosenttia ei todennäköisesti muuta ja 24 prosenttia ei muuta missään tapauksessa.

Tärkeimmät muuttoon vaikuttavat syyt, jos nyt olisi vaihtamassa asuinpaikkakuntaa, ovat hyvät palvelut, sijainti, työpaikka, viihtyisä asuinympäristö ja asuntojen hinnat.

Tutkimuksessa on mukana 61 Suomen suurinta kaupunkia ja kuntaa. Kokorajaus on 20 000 asukasta, minkä lisäksi mukana on muutama 20 000 asukkaan rajaa tavoitteleva kunta.

Tutkimus toteutettiin osana Suomi Tänään -internetpaneelitutkimusta, johon vastasi 3101 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020.

Yleisarvosana kaupungeista asuinpaikkana: Tampere 7,98, Jyväskylä 7,62, Turku 7,48, Porvoo 7,31, Kuopio 7,30, Helsinki 7,27, Hämeenlinna 7,27, Oulu 7,22, Naantali 7,15 ja Espoo 6,99. Kaikkien tutkittujen kaupunkien keskiarvo 6,65.