Tamperelainen huippuravintola alkoi myydä kotiruokaa 1,5 kilon lounaslaatikoissa – 200 laatikkoa myytiin loppuun 18 minuutissa

Huippuravintolan kokit tekevät nyt asiakkailleen kotiruokaa.

Suomen parhaimpien ravintoloiden listalla korkealla keikkuva tamperelaisravintola Bertha kehitti menestystuotteen sen jälkeen, kun paikka oli pakko panna kiinni. Ravintola myy nyt takapihallaan lounasbokseja, ja tavara viedään käsistä.

Bertha pystyy kokkaamaan viikossa 200 laatikkoa. Sunnuntaina julkistetaan, mitä sillä viikolla on tarjolla, ja sitten alkaa sähköposti laulaa.

– Viikon satsi myytiin 18 minuutissa. Ei oota myytiin varmaan tuhannelle, sanoo Berthan toinen omistaja Mika Roito.

Boksissa on 1,5 kiloa ruokaa, neljän hengen annos. 200 laatikkoa tarkoittaa sitä, että 800 suuta on tullut ruokittua.

Yksittäisen paketin hinta on 30 euroa. Tällä viikolla oli tarjolla kolme vaihtoehtoa: savustettu lohi, broileri intialaiseen tyyliin, ylikypsä naudan poski; kaikki lisukkeineen.

– Se on kokkien kotona tekemää ruokaa, eli sillä me perheitämme ruokimme. Se on täysin eri ruokaa kuin ravintolan listoilla oleva, Mika Roito sanoo.

Osa lounaslaatikosita kuljetetaan kotiovelle.

– Tänään lähdettiin ajamaan kahta lenkkiä ja melkein 50:een paikkaan vietiin ruokaa kotiin. Ihmiset ovat etätöissä ja lapset ovat kotona. Moni kommentoi, että hienoa kun ruoka tuodaan ovelle.

Tamperelainen Mervi Anttila hakee laatikon Berthan takapihalta. Valinta osui naudan poskeen.

– Vielä en tiedä onko se hyvää, mutta viime viikolla oli pulled porkia ja se oli erinomaista.

– Tämä on toinen kerta, ja todennäköisesti tilaan boksin jatkossakin. Asioin täällä myös silloin, kun tämä on ravintola, Mervi Anttila sanoo.

Kaikkea ei myydä netissä. Satunnaisille kävijöille on jätetty 17 boksia. Ne myytiin hujauksessa. Eräs nainen tuli asiakseen Pirkkalasta asti boxia hankkimaan, ja tarjolla oli vain ei oota. Ei tullut helpotusta keittiöpuuhiin.

– Kyllä se vähän harmittaa. Sen verran tuota ruokaa on tässä saanut laitella, totesi epäonninen lounaan hankkija.

Lounasboxit viedään siis käsistä. Mutta onko se hyvä bisnes?

– Ensin tuntui, että omalle päälle tarttee saada jotain hommaa. Sitten sille osoittautui kiva kysyntä ja hyvä niin. Tämä työllistää kolme päivää viikossa. Yksi satsi pystytään myymään tästä ulos. Tämä olisi hyvä bisnes, jos pystyisi ruokkimaan kaikki jotka haluaa lounasboksin, Mika Roito sanoo.

Kun viikossa myydään 200 boksia ja hinta on 30 euroa, kilahtaa kassaan 6 000 euroa.

– Sillä on sen verran vaikutusta, että yrityksen kiinteisiin kuluihin pystytään vähän pureutumaan ja loiventamaan pankkitilin kulumaa. Mutta ei tämä bisnes ole. Se olisi bisnes, jos pystyisi tekemään kymmenkertaisen satsin, mutta se vaatisi erilaiset tilat ja henkilökunnan ja kaikki muut.

– Sitten on vielä se, että pistettiin koko henkilökunta kesälomalle. Minä ja yhtiökumppani kokkaillaan vuorotellen, että keittiö saa mahdollisimman pitkät käyttötunnit, kertoo Mika Roito.

Jonain päivänä pandemia on ohi. Palaako ravintola-alalla mikään entiselleen?

-– Ihmiset oppivat tilaamaan ruokaa kotiin. Kyllä siinä on kasvun paikka monessa asiassa meille sekä asiakkaille.

Ravintolapalveluita käyttävien yritysten kassaa korona kurittaa kovalla kädellä.

– Monelle yritykselle se on niin kova paikka, että menee aikaa ennen kuin firmat palaavat ravintoloihin. Meidän onni on, että 80 prosenttia asiakkaistamme on yksityisiä ihmisiä eikä yrityksiä. Uskon että pärjäämme myös siinä markkinassa, Mika Roito sanoo.