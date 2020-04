Ravintola 4 vuodenaikaa on yksi Tampereen Kauppahallin suosituista kohteista. Nyt paikka on koronaviruksen vuoksi suljettu. Kuva vuodelta 2017.

Helsingissä kaupungin tiloissa toimivia yrityksiä vapautetaan vuokrista kuukausiksi. Tampereella ja muissa isoissa kaupungeissa annetaan vain lisää maksuaikaa.

Tampereella katsotaan usein kadehtien Helsingin suuntaan. Tai ainakin joskus.

Nyt näin on ainakin yrittäjäpiireissä. Helsinki kun on päättänyt helpottaa tiloissaan toimivien olevien yritysten koronataakkaa vapauttamalla muun muassa kahvilat ja ravintolat vuokranmaksusta kolmen kuukauden ajaksi.

Erillisen tarkastelun kautta vuokranmaksulta voi Helsingissä välttyä minkä tahansa alan yritys. Sen sijaan Tampereella myönnetään korkeintaan lisää maksuaikaa. Sama juttu käytännössä muun muassa myös Turussa, Oulussa, Vantaalla ja Espoossa.

Armoa ei siis anneta. Maksuajan pidennys tarkoittaa monelle käytännössä vain kuoliniskun viivyttämistä.

– Jos minun täytyy pitää kolme kuukautta luukut kiinni, ei minulla ole enää rahaa edes vuokranmaksuun, ravintolayrittäjä Yoni Ichtertz sanoo.

Ichtertz on pyörittänyt Kauppahallissa toimivaa 4 vuodenaikaa -lounasravintolaa jo 15 vuotta. Toiminta piti lopettaa jo ennen valtiovallan määräystä, sillä asiakasmäärä oli romahtanut noin 80 prosenttia.

4 vuodenaikaa -ravintolan omistaja Yoni Ichtertz aasialaisen raakamakkarahodarin kanssa

– Aika epätoivoiselta tämä nyt näyttää. Kolmessa kuukaudessa peli voi olla menetetty. Joka tapauksessa on epävarmaa, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ravintolat voi jälleen avata. Ihmiset ovat olleet lomautettuina, eikä heillä ole rahaa käydä syömässä ulkona, Ichtertz miettii.

– Jotain tässä on kehitettävä. Take away -myynnin aloittamiseen on iso kynnys, etenkin kun kaikki ruoka ei siihen sovellu. Ehkä pitää yrittää saada myytyä annoksia ruokakauppoihin?

Helsingin ratkaisu kelpaisi Kauppahallin väelle.

– En ymmärrä, miksi Tampereella on eri linja. Jos perustuslakejakin muutetaan, niin eikö näin yksinkertaisellekin asialle voisi tehdä jotain? Vai eikö Tampereen talous ole vaan niin hyvä kuin Helsingin, Ichtertz ihmettelee.

Kalaherkut Oy Nygren pitää yhä puotiaan auki Kauppahallissa. Pahimmin on iskenyt tukkumyynnin loppuminen ravintoloihin. Se vei liikevaihdosta noin puolet.

– Ensin yrittäjien piti katsella kuuluisaa ratikkatyömaata. Ja nyt tuli korona. Kaupungilta olisi reilua tulla yrittäjiä vuokrissa vastaan edes tässä vaiheessa, perheyrityksen johtoon kuuluva Valtteri Nygren tiivistää.

Kauppahallin tarjonta ei ole tällä hetkellä yhtä runsasta kuin kuvassa vuodelta 2017.

Nygrenin mukaan noin puolet Kauppahallin yrittäjistä on jo laittanut lapun luukulle. Kalapuodinkin on täytynyt lomauttaa henkilökuntaansa.

– Me tulemme vielä oman perheen kesken toimeen, mutta pääsiäisen jälkeen mekin vähennetään aukioloa.