Viisi ikäihmistä hyödynsi puolen tunnin ostosajan extrapuhtaassa K-Market Kalevassa Tampereella torstaiaamuna. Kauppias toivoo epidemian menevän pian ohi: ”Ei tässä voittajia ole”.

Mistään kansanryntäyksestä ei ole kyse. K-Market Kalevan oven takana värjöttelee torstaiaamuna puoli seitsemän aikaan kolme ihmistä kasseineen.

Kauppias Tuomas Wallius avaa ovet. Sisään astuvat asiakkaat tietävät, mistä on kyse: jos kauppaan on mentävä, niin paras hetki on juuri nyt.

Kyse on koronavirusepidemian aikana yleistyneestä mahdollisuudesta käydä mahdollisimman turvallisilla ostoksilla. Kalevan K-Market on auki kello 6.30 alkaen puolen tunnin riskiryhmille eli erityisesti yli 70-vuotiaille asiakkaille.

Wallius saapui paikalle jo aamuviideltä yhdessä vanhempiensa Tertun ja Vesan kanssa. Myymälä oli siivottu ja desinfioitu jo edellisenä iltana sulkemisajan eli kello 22 jälkeen.

Terttu Wallius desinfioi K-Market Kalevan pintoja ennen ensimmäisten asiakkaiden sisääntuloa.

Mutta se ei riitä. Terttu Wallius desinfioi pintoja tottuneesti ja tarkasti.

– Puhdistus alkaa tavalliseen tapaan takahuoneesta ja saniteettitiloista. Suurin ero on siinä, että nyt käytetään desinfiointiainetta yleispuhdistusaineen sijaan, Terttu Wallius kertoo ennen ovien avaamista.

Puolen tunnin seniorivuoron hyödyntää tällä kertaa viisi asiakasta. Ensimmäisten joukossa sisään astunut Inki Kalliolahti, 73, on mahdollisuudesta kiitollinen. Hän myöntää syyksi viruksen pelon.

– Ehdottomasti. Oon tosi tarkka tästä asiasta, Kalliolahti korostaa ja esittelee vinyylihanskojaan.

Kalevan kaupunginosa ei kuulu keskustassa asuvan Kalliolahden normaaliin reviiriin. Muutaman kilometrin matka taittuu omalla autolla.

Syy erikoiseen kauppareissuun on selvä: aikainen mato ei virusta (todennäköisesti) nappaa.

– Keskustan Supermarket aukeaa kahdeksalta ja Sokos vasta kymmeneltä. Kävin tässä kaupassa nyt toista kertaa tällä viikolla, Kalliolahti kertoo teetä, viinirypäleitä, maissia, kalkkunaa ja porkkanoita kassissaan.

– Nyt minulla pitäisi olla viikon tarpeet. Sitten kotiin ja sisälle ja ollaan kiltisti.

Käsidesiä on tarjolla sisään tulevalle asiakkaille heti ulko-ovien jälkeen.

Kalevan K-Marketin aamuihin ylimääräinen puolituntinen ilmestyi viime viikon maanantaina. Kävijöitä on vain muutamia, mutta Tuomas Wallius kertoo iäkkäämpien asiakkaiden määrän nousseen myös varsinaisen aukioloajan ensitunteina.

– Myymälää tietysti desinfioidaan myös pitkin päivää, mutta onhan mittakaava nyt toinen. Uskon, että toimintatavat kaupan alalla tulevat muuttumaan siitä, millaista oli ennen koronaa, Tuomas Wallius miettii.

– Virus on herättänyt meitäkin. Kun tästä on tullut rutiini, niin homma lähtee pyörimään.

Asiakkaat voivat halutessaan käyttää vinyylihanskoja tai suihkauttaa käsidesiä.

– Pyrimme tekemään asiat niin hyvin kuin mahdollista. Ettei ainakaan meidän tekemättä jättäminen aiheuta uusia tartuntoja.

Wallius on toiminut kauppiaana 15 vuotta. Kalevan K-Market työllistää yhteensä yhdeksän henkilöä, joista neljä vakituisesti.

Nyt mennään poikkeusoloissa, jonka myötä pari Walliuksen kaupan lähellä sijaitsevaa ruokapaikkaa on vaikeuksissa.

– Nyt he tuovat meille valmiita annoksia myytäväksi. Tuetaan näin ympärillä olevia yrittäjiä.

Walliuksen kauppa kestänee koronan kolhut, mutta kauppias ei hypi riemusta.

– Ei tässä voittajia ole. Toisilla kaupoilla menee paremmin, toisilla huonommin, mutta kaikki varmasti pyrimme asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Artikkelin haastattelut on tehty suojaetäisyydeltä.