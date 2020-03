Sairaalan työntekijä sairastunut koronaan Tampereella

Taysin ravitsemusterapeutilla todettu korona.

Pirkanmaalla todettiin lauantain 14.3. aikana yksi uusi koronavirustartunta sen jälkeen, kun viruksen näytteenotto rajattiin vain kriittisiin väestöryhmiin. Lauantaina kävi ilmi, että tartunnan saanut on Tampereen yliopistollisen sairaalan, eli Taysin syövänhoidon vastuualueella työskentelevä ravitsemusterapeutti, joka oli palannut Itävallasta viime viikonloppuna, tiedottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Työntekijä oli oireettomana alkuviikon töissä mutta jäi pois töistä torstaina kesken työpäivän sairaanhoitopiirin henkilökunnan matkustusta koskevan ohjeen tiukennuttua. Hänelle oli ilmestynyt oireita perjantaina ja työntekijä on tällä hetkellä eristyksessä kotona. Tays on kontaktoinut henkilöt joita sairastunut on tavannut. Heidän joukossaan on neljä työntekijää ja yksi potilas.