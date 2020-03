Tampere aikoo viedä lapsilta 40 leikkipuistoa – katso koko lista!

Tampereen suunnitelma tietäisi lasten leikkien loppumista muun muassa Ala-Pispalassa sijaitsevalla Hautalaakson lähileikkipaikalla. Alue on tarkoitus maisemoida ympäristöön sopivaksi oleskelupaikaksi. Kuva vuodelta 2019.

Uusia leikkipuistoja rakennetaan 16. Kaupunkilaisilla on reilu kuukausi aikaa antaa palautetta.

Tampereen kaupunki on laittamassa lasten lähiympäristöä uuteen uskoon. Suunnitelman mukaan Tampereelta katoaa kymmenessä vuodessa jopa 40 leikkipaikkaa.

Kokonaan uusia leikkipaikkoja aiotaan rakentaa 16. Lisäksi 46 nykyistä leikkipaikkaa peruskorjataan uuteen uskoon.

– Tavoitteena on kehittää ja kunnossapitää monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Leikkipaikkaohjelma koskee puistojen ja yleisten alueiden leikkipaikkoja. Leikkipaikkoja on myös koulujen ja päiväkotien pihoilla sekä uimarannoilla, mutta ohjelmassa esitetyt toimenpiteet eivät koske niitä.

Luonnos leikkipaikkojen päivityssuunnitelmista on nähtävissä muun muassa Tampereen verkkosivuilla osoitteessa www.tampere.fi/leikkipaikat 20. huhtikuuta saakka. Luonnokseen voi tutustua myös kirjastoissa ja palvelupiste Frenckelissä.

Kaupunki toivoo palautteen lisäksi leikkipaikkoihin liittyviä toiveita. Erilliseen leikkipaikkakyselyyn asukkaan voivat osallista osoitteessa kartat.tampere.fi/leikkipaikkakysely. Myös lasten ja nuorten mielipiteitä kaivataan.

Leikkipaikkojen tärkeimmälle käyttäjäryhmälle, lapsille ja nuorille on kevään aikana runsaasti tilaisuuksia vaikuttaa leikkipaikkaohjelmaan. Leikkipaikkaohjelmaa käydään esittelemässä ja osallistujien mielipiteitä kuulemassa yhteensä 13:ssa tilaisuudessa –lasten alueellisissa parlamenteissa ja 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä.

Vaarassa on myös Kisakolmion leikkipaikka Hervannan Terästiellä.

Ohjelmaluonnoksen liitekartoissa esitetään vuoteen 2030 mennessä kunnostettaviksi, poistettaviksi sekä rakennettaviksi ehdotetut leikkipaikat.

Vuoden 2021 alussa Tampereen puistoissa on 219 leikkipaikkaa. Näistä laajempia ja toiminoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Niiden yhteydessä saattaa olla pelikenttiä, kuntoiluvälineitä tai erityislajien harrastuspaikkoja. Pienempiä ja leikkivälineistöltään suppeampia lähileikkipaikkoja on 143.

Teini-ikäisiä kiinnostavia toimintoja ja välineitä kuten hengailupaikkoja, parkour- ja pelivälineitä aiotaan lisätä näille soveltuville leikkipaikoille. Leikkipaikkojen esteettömyyttä parannetaan, ja tavoitteena on kehittää osa leikkipaikosta koko perheelle soveltuviksi kokoontumispaikoiksi. Muutamalla leikkipaikalla aiotaan kokeilla talvikunnossapitoa.

Tiedotteen mukaan kestävä kehitys, elinkaariajattelu ja -laskenta ohjaavat jatkossa leikkipaikkojen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa entistä voimakkaammin.

Tampereen puistoleikkipaikkojen kunto ja turvallisuustaso ovat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Useilla leikkipaikoilla todettiin kuitenkin leikkipaikkaohjelman valmistelun aikana tehtyjen selvitysten perusteella puutteita ja korjaustarpeita.

Nekalassa sijaitsevalta Lampipuiston leikkipaikalta toiminta siirtyy uuteen Iidesjärven perhepuistoon.

Peruskorjaukset kohdistuvat elinkaarensa lopussa oleviin leikkipaikkoihin sekä niihin, joilla on huomattavan paljon kävijöitä. Muilla leikkipaikoilla tehdään tarpeen mukaan kevyempiä kunnostustoimenpiteitä kuten yksittäisten huonokuntoisten leikkivälineiden vaihtoja.

Kaupungin arvion mukaan leikkipaikkoja on nykytilanteessa paikoin hyvin tiheässä. Leikkipaikkaverkoston karsimista kaupunki perustelee rahalla.

– Kaupungin talouden resurssit eivät mahdollista leikkipaikkaverkoston laadukasta kunnossapitoa ja leikkipaikkojen pitämistä turvallisina sen nykyisessä laajuudessa, tiedotteessa todetaan.

Poistettavaksi ehdotetut 40 leikkipaikkaa ovat kaupungin mukaan pääosin vähän käytettyjä ja välineistöltään vaatimattomia leikkipaikkoja, joille on osoitettavissa korvaava leikkipaikka lähistöltä.

– Korvaavan leikkipaikan on oltava hyväkuntoinen, tai se kunnostetaan ennen leikkipaikan poistamista.

Leikkipaikkaohjelman toimenpiteistä on laadittu alustava investointiohjelma aikatauluineen. Leikkipaikkojen investointien vuosikustannukset ovat noin 1,5–1,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2030 Tampereella olisi 195 leikkipaikkaa.

Uutta leikkipaikkaohjemaa varten kaikilla puistoleikkipaikoilla on käyty arvioimassa toimintojen monipuolisuus, leikkialueiden sekä välineiden kunto ja turvallisuus. Lisäksi arvioitiin leikkipaikalla seuraavien kymmenen vuoden aikana tarvittavat toimenpiteet.

Nämä leikkipaikat aiotaan lakkauttaa:

Ahlmaninhaka (Hallilantie, Koivistonkylä)

Aitoniitty (Lehtiladonraitti, Leinola)

Akanpuisto (Talikkopolku, Ikuri)

Armonkallionpuistikko (Siltakatu, Tampella IX)

Atalanpuisto (Taivaltajankatu, Atala)

E. J. Reinilänpuisto, etelä (Hatanpään puistokuja/Hatanpään valtatie, Hatanpää)

Finninmäki (Finninmäenkatu, Lukonmäki)

Hautalaakso (Pulkkasaarenkatu, Ala-Pispala)

Kainuunpuisto (Väinämöisenkatu, Kaleva)

Kalevan keskuspuisto, Ritvan kenttä (Pellervonkatu, Kaleva)

Kalevankivenpuistikko (Rastaanpolku, Järvensivu)

Katajikonpuisto (Katajikonkatu, Hallila)

Kiovanpuisto, Domus (Pellervonkatu, Kaleva)

Kirkkosuo, Turtolan leikkipaikka (Sotilaankatu, Turtola)

Kisakolmio (Teräspolku, Hervanta)

Kisapuisto (Atomipolku, Hervanta)

Koivikonpuisto (Koivikonkatu, Hallila)

Kulokumpu (Kumpulantie, Kumpula)

Kuuselanpuisto (Hikivuorenkatu, Kaukajärvi)

Kynsilaukanpuisto (Kynsilaukankatu, Kaukajärvi)

Käärmekallionpuisto (Tesomajärvenkatu, Tesomajärvi)

Lampipuisto (Ahotie, Nekala XXIV)

Linnanpuisto (Haukkamäenkatu, Pappila)

Loutunpuisto (Loutunkatu, Huikas)

Länkiniitynmäki (Länkinotkonraitti, Linnainmaa)

Metsäniitty (Metsäniitynkatu, Kaukajärvi)

Nallenpuisto (Ketunkatu, Kissanmaa)

Omenapuisto (Hedelmäkatu, Rahola)

Pelipuisto (Ahvenisraitti, Hervanta)

Peltovainionpuisto, etelä (Peltovainionkatu, Lintulampi)

Pitkäniitynpuisto (Tähkäniitynpuisto, Olkahinen)

Sammaldonpuisto (Piettasenristi, Linnainmaa)

Sandelininpuisto (Sammonvaltatie, Hakametsä)

Terävänmäki (Multisillankatu, Multisilta)

Tilkonmäenpuisto (Säästäjänkatu, Peltolammi)

Turjanpuisto (Turjankatu, Järvensivu)

Uudenmaanpuisto (Uudenkylänkatu, Uusikylä)

Vehmaistenpuisto (Lyhtykatu, Vehmainen)

Vesanpuisto (Vesankatu, Rantaperkiö)

Välisola (Välisola, Viinikka XXIII)