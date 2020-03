Koulujen rahankeräyskielto vähentänyt rajusti teatteriretkiä – maksuton perusopetus lisää epätasa-arvoa?

Yksi esimerkki koulujen ja teatterin yhteistyöstä on Tampereen yhteiskoulun lukion 125-vuotisjuhlavuoden Dingo-musikaali Nahkatakkinen tyttö, joka sai ensi-iltansa helmikuussa Tampereen Työväen Teatterissa.

Koululaisille suunnattujen esitysten määrä on jopa puolittunut. Sekä opettajat että teatterit ovat tilanteesta huolissaan.

Apulaisoikeusasiamies linjasi viime lokakuussa, että perusopetuksen maksuttomuus on ehdoton ja yksiselitteinen. Maksuttomuuden tavoitteena on vähentää lasten keskinäistä epätasa-arvoa.

Tavoite on hyvä, mutta keino väärä. Näin ajattelevat ainakin tamperelaiset opettajat ja teatterit, joiden mielestä perusopetuksen maksuttomuus itse asiassa lisää epätasa-arvoa koululaisten välillä.

Maksuttomuus tarkoittaa käytännössä kuntien asettamia rahankeräyskieltoa, minkä seuraukset ovat jo näkyvissä: koululaisryhmät vierailevat teattereissa aiempaa selvästi harvemmin. Tampereen teattereiden laatiman tiedotteen mukaan perinteeksi muodostuneita teatteriretkiä on peruttu ja tulevista teatterisuunnitelmista luovuttu.

Muutos on ollut dramaattinen niin kouluille kuin teattereillekin.

– Tässä heitetään lapsi pesuveden mukana. Lasten- ja nuortenkulttuurin monimuotoisuutta ei saisi uhrata, Tampereen Työväen Teatterin johtajan Otso Kautto linjaa.

Kauton mukaan epätasa-arvoisia käytäntöjä varottaessa ollaan menettämässä jotakin merkittävästi suurempaa – kokonaisia ikäluokkia sivistävät ja jalostavat kulttuurikokemukset.

Tamperelaisten koulujen opettajat kokevat koulun teatterikasvatuksen lisäävän kulttuurista tasa-arvoa, koska on paljon perheitä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä teatterissa. Teatterikäynti kouluryhmässä on lapsille ja nuorille myös huomattavasti edullisempaa kuin perheen kanssa.

Linnainmaan koulun äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja Eeva Humalamäki sanoo, että koululla on hämmästelty linjausta.

– Valitettavasti emme saa enää kerätä rahaa teatterikäynteihin. Koulun järjestämä teatteriretki on ollut monelle lapselle ainoa mahdollisuus päästä teatteriin, Humalamäki tietää.

Pirkanmaan äidinkielenopettajat ry:n puheenjohtaja Anja Korkea-aho sanoo, että teatterissakäynnit ovat kouluissa hyvin suosittuja ja ne toimivat myös merkittävänä yhteisöllisenä kokemuksena.

– Opettajien mukaan teatteriretket ovat toimineet paitsi kulttuurikasvatuksena, myös nuoren kasvun konkreettisena tukena. Teatteriesitykset lisäävät lasten empatiakykyä aiheidensa kautta ja vaikutus ulottuu monesti keskusteluissa kotiin asti, Korkea-aho muistuttaa.

Pitkään lukio-opettajana ja aiemmin myös ÄOL:n hallituksessa toiminut Päivi Favorin pitää menetettäviä teatterikäyntejä suurena tappiona koulutusajattelun jatkumolle.

– Perusasteen puolella luodaan pohja teatterikasvatukselle, jonka on määrä jatkua myös toisella asteella, Favorin muistuttaa.

Monilla perusasteen kouluilla on ollut vuosikymmenien perinteet vierailla jokaisen vuosiluokan kanssa teatterissa.

Tampereen teattereiden laatiman tiedotteen mukaan on huutava vääryys katkaista tämä perinne, joka on kasvattanut aktiivisesti uutta teatterissa käyvää sukupolvea. Tampereen Taidekaari tavoittaa kolmasluokkalaiset ja valtakunnallinen Taidetestaajat kasiluokkalaiset, mutta kaksi teatterikäyntiä koko perusopetuksen aikana on sekä opettajien että teattereiden mielestä liian vähän.

Koulujen ja päiväkotien osuus teatterilippuostoista on teattereille taloudellisesti merkittävä, mutta suorastaan elintärkeä se on lastenteattereille. Tamperelaisten teattereiden koululaisille suunnatuista lasten- ja nuorten teatteriesityksistä jopa puolet on vaarassa jäädä toteutumatta rahankeräyskiellon vuoksi. Ahaa Teatterin tuottaja Tiina Järvi toivoo, että saadaan pian uudet opetushallituksen ja Tampereen kaupungin linjaukset periaatteista, joilla teatteriretkiä pystytään järjestämään ja rahoittamaan.

Tapahtuva muutos jakaa lapset rajusti kahtia kodin kulttuuritaustan mukaan – niihin, jotka käyvät huoltajiensa myötävaikutuksella teatteriesityksissä vapaa-ajallaan ja niihin, joiden huoltajat eivät tuo lapsiaan teatteriin.

Teattereiden yhteisen kannanoton laativat Ahaa Teatteri, Tampereen Komediateatteri, Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Tanssiteatteri MD ja Teatteri Mukamas.