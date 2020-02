Maapallon hipaisija leimahti Tampereen taivaalla – harvinaisen kirkas tulipallo tallentui videolle

Tampereella taivaan halki lensi harvinaisen kirkkaana säihkyvä tulipallo.

Tampereella tallentui torstai-iltana videolle näyttävä tulipallon lento.

Tulipallo säihkyi taivaalla harvinaisen kirkkaana. Näytös alkoi kello 18.20. Tulipallon lento kesti noin kuuden sekunnin ajan.

Lento on kuvattu videokameralla, joka on Ursan Tampereen tähtitornilla. Kamera on suunnattu kohti pohjoista.

Erikoista tulipallossa oli se, että taivaankappale lähestyi maapalloa loivasta kulmasta.

– Silloin tulipallo olisi niin sanottu maapallon hipaisija, Tampereen Ursan varapuheenjohtaja Kari A. Kuure arvioi.

Tulipallo on avaruudesta tuleva kappale. Se on yleensä kiveä.

– Tässä tapauksessa se on kohtalaisen pieni kappale. Ne ovat yleensä kilosta sataan kiloon.

Kun taivaankappale tulee ilmakehään alle sadan kilometrin korkeuteen, ilmakehä alkaa olla sen verran tiheää, että se vastustaa putoamista ja jarruttaa nopeutta.

– Sen seurauksena ilma kuumenee muutamaan tuhanteen asteeseen. Hehkuva ilma on se, joka kuvassa varsinaisesti näkyy.

Itse kappale on sen verran pieni, ettei sitä näe kuvasta.

Taivaankappaleen massan määritys tapahtuu, kun Ursa on saanut kaikki kuvat ja laskenut nopeudet ja liikeradat.

Kari A. Kuure sanoo, että tulipalloja näkyy silloin tällöin. Torstaiaamuna oli tehty havainto yhdestä tulipallosta. Se tosin oli himmeämpi kuin Tampereen illassa tehty havainto.

– Tämä on kirkkain tämän vuoden puolella tehdyistä havainnoista.

Tulipallosta kertoi ensin Aamulehti.