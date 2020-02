Tuleville päiville luvattu vesisade voi pahentaa Tampereen sortumisvaarassa olevan talon tilannetta.

Tampereen kaupungin rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattilan mukaan sortumavaarassa oleva asuintalo Tampereella tulee olemaan käyttökiellossa ainakin pari seuraavaa viikkoa.

– Ainakin se on kaksi viikkoa, se on ihan selvä. Enkä usko, että he saavat niin nopeasti sen edes hoidettua, koska maankäyttölain mukaan rakennuksen pitää olla turvallinen ja terveellinen, jotta siellä voidaan asua, Muttonen-Mattila sanoo.

Taloyhtiön A-talon asukkaat saivat maanantaina lähtökäskyn muuttaa evakkoon sortumavaarassa olevasta talosta, jonka maapohja ja perustukset ovat pettämässä.

Maa on sortunut aivan Tuurnankadulla Kaarilassa sijaitsevan kaksikerroksisen talon juuressa.

Anturit mittaavat parhaillaan paikan päällä sitä, tapahtuuko rakennuksessa jonkinlaista liikettä

Muttonen-Mattilan mukaan rakennus on melko hyvin paalutettu 10–12 metrin syvyyteen, mutta tilanne vaatii hänen mukaansa tästä huolimatta nyt nopeita toimenpiteitä.

Tuleville päiville luvattu vesisade voi hänen mukaansa kuitenkin pahentaa tilannetta.

– Pelkään pahaa, sillä säätiedotus on luvannut sateista keliä. Jos mastoihin tulee vettä, niin voi olla, että siinä tapahtuu vielä jotain murtumista, Muttonen-Mattila sanoo.

Yksi mahdollisuus olisikin hänen mukaansa rakentaa sortumisvaarassa olevalle rakennukselle jonkinlainen väliaikainen suoja.

As. Oy Kaarilankulmaan kuuluu neljä rakennusta, jotka on rakennettu 1980-luvulla.