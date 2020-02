Tampereella asuintalo on sortumisvaarassa. Viime aikojen sääilmiöt voivat altistaa rakennuksia maaperän pettämiseen.

Maaperän pettäminen talon alta on Suomessa harvinaista, mutta viime aikojen sääilmiöt ovat voineet altistaa rakennuksia niille eri puolilla maata.

Tampereen Kaarilassa 1980-luvun rivitalon edustalta maa lähti vyörymään viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tämä uutinen ei pyri esittämään tai kertomaan syitä sille, miksi näin tapahtui. Uutinen kertoo yleisellä tasolla mistä kuvatunkaltainen tapahtuma voisi johtua vastaavankaltaisissa olosuhteissa.

Suomessa maanvyörymiä esiintyy jokien ja ojien törmissä, missä virtaava vesi siirtää maamassoja ja jokipenger lähteen vyörymään.

Maaperä voi kuitenkin liikahtaa myös siellä, missä jokia ei ole lähimaillakaan. Tuolloin maaperän liikkeille altistaa pohjavesi ja erityisesti sen korkeuden nopeat muutokset.

Vesi liittyy yleensä tavalla tai toisella lähes aina maanvyöryihin. Kuluneet kuukaudet ovat siinä suhteessa olleet otollista aikaa.

Mennyt kesä oli kuiva ja pohjavedet laskivat monin paikoin alas. Nyt pohjavedet ovat lähteneet nousuun. Pohjaveden pinta on noussut viime kesästä 0,5–1 metriä, mikä voi järkyttää maaperän vakautta sille herkillä alueilla.

Tampereen Kaarilassa sijaitseva rivitalo on rakennettu melko lähelle pientä Vaakkolampea. Toisissa kartoissa lampea kutsutaan myös Vaakkolammiksi. Romahtaneen rakennuksen tuntumassa maaperä viettää kohtalaisen jyrkästi kohti lampea.

Vedenpinta on havaintojen mukaan noussut lammessa korkealle, koska sadetta on saatu tänä talvena vetenä ja lämmin sää on sulattanut lunta. Myös pohjaveden pinta on todennäköisesti alueella kääntynyt nousuun, koska veden haihdunta on hidasta. Pohjaveden nousua lisää se, että kasvien aiheuttamaa haihduntaa ei talvella ole.

Pohjaveden synnyn kannalta merkittävää on talon pohjoispuolella nousevat Pispalan harjumuodostelmat, joka ovat vettä läpäisevää moreenia. Harjun alapuolella oleva Vaakkolampi on todennäköisesti syntynyt jääkauden loppuvaiheessa kuroutumalla. Se tarkoittaa, että alavalle alueelle eli nykyisen lammen kohdalle on laskeutunut kaikkien hienojakoisinta maa-ainesta eli savea.

Maanvyörymän vaurioittama rivitalo on GTK:n maaperäkartan mukaan rakennettu sorapohjalle, kahden maalajin eli saraturpeen ja karkea hietajuonteen risteyskohtaan. Talon takana alkaa paksu vettä läpäisemätön savikko, joka ulottuu ainakin 8,5 metrin syvyyteen.

Jos jääkauden Epilänharjuun lajittelemaa sora-aineista on jäänyt vettä läpäisemättömien savikerrosten väliin, on mahdollista, että sorakerrokseen muodostuu niin kutsuttua paineenalaista pohjavettä. GTK:n maaperäkartan perusteella Vaakkolampi sijaitsee kahden läheisiltä harjuilta vetensä saavan pohjavesialueen välissä.

On alueen geologisen rakenteen vuoksi mahdollista, että lampi saa valumavesien lisäksi täydennystä pohjavedestä. Paineenalaisen pohjaveden nousu runsaiden sateiden ja lumipeitteen puuttumisen vuoksi on voinut johtaa siihen, että vesi on päässyt nousemaan talon alle paalutuksen rikkoman savikerroksen läpi.

Tampereella vaarasta kertoo kyltti.

Talon lähellä oleva Vaakkolampi voi olla myös niin sanottu orsivesilampi. Se tarkoittaa, että muuta ympäristöä alavammalle muinaisjärven pohjalle on aikanaan laskeutunut hienoa savea. Se on muodostanut järven pohjaan vettä läpäisemättömän patjan. Sen läpi pintavaluntana tuleva vesi ei pääse, vaan jää seisomaan lampeen.

Orsivettä voi kertyä myös maanpinnan mataliin vettä läpäisemättömiin osiin, kuten soran tai saven peittämiin näkymättömiin kallionpainanteisiin. Niin sanotuissa orsivesialtaissa voi esiintyä huomattavia vedenpinnan vaihteluja. Jos haihdunta on olematonta eikä kasvillisuuskaan laske orsivesialtaan veden määrää, orsiveden kohoaminen voi häiritä maaperää stabiliteettia.

Se puolestaan voi otollisissa olosuhteissa käynnistää maaperän vyörymisen rakennuksen edustalta.