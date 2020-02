Katso kuvat: kerrostalo sortumavaarassa Tampereella – taloyhtiön hallitus pitää kriisikokousta

Kaksikerroksisen kerrostalon maapohja ja perustukset ovat pettämässä kokonaan Kaarilassa Tampereella.

Kaksikerroksinen asuintalo on sortumavaarassa Tampereella. Asukkaat huomasivat tapahtuneen maanantaiaamuna. Rinnetontti Vaakkolammin rannalla Tuurnankadulla näyttää valuvan alaspäin.

Maapohja vaarassa sortua

As. Oy Kaarilankulmaan kuuluu neljä rakennusta, jotka on rakennettu 1980-luvulla. Asunnoissa asuu yhteensä 17 perhettä. Taloista yksi eli A-talo on kuvien perusteella pahasti vaaravyöhykkeellä. Maapohja ja talon perustukset näyttävät olevan vaarassa sortua kokonaan.

Talon kulmalla on kyltti, joka kertoo sortumavaarasta.

Kriisiä käsitellään hallituksen kokouksessa

Tilanteesta tekee erikoisen se, että asukkaat eivät ole kommentoineet tapahtunutta julkisuuteen.

IS tavoitti taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan, joka pysyi kuitenkin perin vaitonaisena vakavalta näyttävästä tilanteesta.

– Tässä tilanteessa en halua kommentoida asiaa, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, insinööri Esa Kannisto kertoo Ilta-Sanomille.

Taloyhtiön hallitus kokoontuu maanantaina pohtimaan tilannetta.

– Tiedotus on tässä tilanteessa siirretty Realia isännöinti Nokialle, hallituksen puheenjohtaja Kannisto kertoi.

Sortuma-aluetta on suojattu muovilla.

Asiasta vastaava isännöitsijä Vesa Peltonen ei kuitenkaan vastannut vielä IS:n tiedusteluihin asiasta.

Taloyhtiön sortuma-aluetta on suojattu muovilla. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.

Muokattu kello 18.12: Täsmennetty rakennuksen sijaintia.