Kolme Mäntän taposta kiinniotettua naista vapautettu – poliisi ei kerro henkirikoksen motiivia

Kaksi miestä yhä vangittuna noin 35-vuotiaan miehen kuolemasta.

Sisä-Suomen poliisi on edistynyt viime viikonloppuna Mänttä-Vilppulassa paljastuneeseen kuolemantapaukseen liittyvässä esitutkinnassa. Poliisi löysi lauantaiaamuna miehen kuolleena Mäntässä sijaitsevasta yksityisasunnosta.

Poliisin taktisen ja teknisen tutkinnan perusteella asiassa on syytä epäillä tahallista henkirikosta. Asiaa tutkitaan tappo-nimikkeellä.

Siihen on edelleen todennäköisin syin vangittuna kaksi miestä. Pidätettyinä olleet naiset on vapautettu, mutta heidänkin osaltaan asian esitutkinta jatkuu. He ovat epäillyn asemassa kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin liittyen.

Esitutkinta on vielä varsin alkuvaiheessaan. Yksityiskohtia kuulusteluista, tapahtumista tai motiivista ei voida kertoa esitutkinnan turvaamiseksi.