Tavallinen talvipäivä Kangasalla sai yllätyskäänteen: Eurojackpotin miljoonakuponki pelattiin pikkuruisessa kyläkaupassa

”Yötä myöten tuli viestejä...”

Kerrankin uutinen kyläkaupasta, joka ei kerro kyläkaupan kuolemasta!

Suuren ja mahtavan Eurojackpotin miljoonavoitto osui perjantaina Kangasalle pikkuruiseen Nikkilän kyläkauppaan, jonka ”talousalueella” elää talvisin vain noin kaksi sataa ihmistä.

Se on niin vähän, että melkein jokainen on jokaisen tuttu, vähintään jokaisen naama tiedetään.

Nyt on kylänraitilla pokerissa pitelemistä, ilmeen karkailu vakava riski, vaikka Pirkanmaalla ollaankin, jäyhässä Hämessä.

Kun Veikkaus oli myöhään illalla kertonut 1,4 miljoonan euron kupongin pelipaikan, tunnelma Nikkilän kyläkaupan talousalueella sähköistyi välittömästi.

Asuuko pellon takana näkyvien valaistujen ikkunoiden takana miljonääri?

Aivan konkreettisesti sähköistyminen näkyi kyläkauppias Marko Nikkilän, 37, puhelimessa, joka alkoi piippailla ja välkyttää. Kauppias ei laittanut sitä äänettömälle, koska omaa loistavat unenlahjat.

Puhelin valvoi kauppiaankin edestä.

– Yötä myöten tuli viestejä, joissa arvailtiin, kuka se mahtaa olla, Nikkilä kertoo.

– Kiinnosti myös, oliko se mennyt porukkaan.

– Eniten tuli onnitteluita.

Nikkilän kyläkaupan kauppias Marko Nikkilä, 37.

Kyläkaupassa pelataan paljon viiteen ja kymmeneen osaan jaettuja porukkapelejä. Niin oli pelattu tälläkin kertaa.

Kauppias oli vielä lauantaina aamupäivällä epävarma, oliko kyläkaupassa pelattu voittokuponki kaupan porukkapeli vai oliko se jonkun kyläläisen suvereeni yksilösuoritus.

– Ensimmäiseksi tarkastin tietysti oman porukkalappuni, Nikkilä kertoo.

Kukapa kyläkauppias ei tahtoisi miljonääriksi, vaikka sattumalta juuri tämä kyläkauppa ei sijaitsekaan muuttotappioalueella ja kassavirtaa riittää ilman euroarvontojakin.

Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman päästää kauppiaan ja kyläläiset uteliaisuuden pinteestä: voittolappu ei ollut porukkapeli.

– Se on sitten eri asia, jos joku on koonnut oman porukan ja siellä on tehty voitonjakosopimus, Öhman lisää.

Koska voittaja ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, häntä henkilökohtaisesti odotetaan vierailulle Veikkauksen pääkonttoriin.

Nikkilän kyläkauppa sijaitsee Pakkalan kylässä Sahalahdella, joka kuuluu nykyisin Kangasalaan.

Voittoisa kyläkauppa sijaitsee Pakkalan kylässä Sahalahdella, joka kuuluu nykyisin Kangasalaan. Matkaa Tampereelle on 30 kilometriä.

Kangasala tunnetaan Sakari Topeliuksen sanoittamasta maakuntalaulusta Kesäpäivä Kangasalla, jossa istutaan yläoksalla tarkastelemassa, kuinka kaukaa seutukunnan järvet lahtineen siintävät silmään.

Keskelle Kangasalan talvipäivää jysähtäneestä Eurojackpotin miljoonavoitosta Topeliuksella ei tietenkään voinut olla harmaintakaan aavistusta.

Suomi oli vuonna 1853 köyhä maa, ja pelitoiminnoiltaan kehittymätön. Lähinnä lyötiin korttia. Tavallisen loton syntymäänkin (1970) menisi aikaa vielä yli sata vuotta, Eurojackpotin (2012) vielä miltei puoli vuosisataa kauemmin.

– Talvella täällä on aika hiljaista, mutta kesällä piristyy, kun mökkiläiset tulevat, Nikkilä kertoo.

– Heti kun aurinko alkaa keväällä paistaa.

Varmaa on, että 1,4 miljoonan euron voittokupongin pelaaja on käynyt fyysisesti kyläkaupassa. Kävellyt sisään, ja ulos.

Mutta onko hän kyläläinen? Saiko pieni pirkanmaalainen kylä oman paljasjalkaisen miljonäärin vai onko voittaja talven selkään lähtenyt kesäasukas?

Vai? Kauppias empii.

– Tästä menee ohi myös liikennettä Sappeen laskettelukeskukseen. Meillä on pieni kahvio, jossa käy jonkin verran turisteja, Nikkilä kertoo.

Miljonääri voi toisin sanoen olla myös trendikäs slalomhenkinen hämäläisjuppi.

Nikkilä on pitänyt kauppaa 20 vuotta.

– Vanhempieni jalanjäljillä, he aloittivat vuonna 1982.

Kauppapaikka Pakkalan kylässä sinänsä on perinteellinen, ja kauppa siihen syntyi jo vuonna 1964.