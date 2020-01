Tampereen henkirikos: Palasiko ”E-mies” rikospaikan suuntaan? Poliisi haravoi veristä pihaa miinaharavalla

Verityö saattoi alkaa jo luhtitalon pihalla, ruumis löytyi asunnosta.

Missä on verinen mies?

Palasiko tappaja rikospaikan suuntaan, kuten uuden silminnäkijätiedon perusteella on mahdollista päätellä.

Jos näin on, miksi?

Asuuko verinen mies jossain lähistöllä ja on siellä yhä?

Kysymyksiä oli ilmassa paljon, kun Sisä-Suomen poliisi jatkoi keskiviikkona rikospaikkatutkintaa Vasaratiellä Tampereen Viialan kaupunginosassa, idylliseksi luonnehditussa lintukodossa, jossa viihtyi myös Kalle Päätalo.

Poliisi tutki puolen päivän aikaan luhtityyppisen pienkerrostalon pihaa niin sanotulla miinaharavalla ja penkoi roskalaatikoita.

Luhtitalon pihapiiriä tutkittiin ”miinaharavalla”.

Poliisiautoja oli yhä paljon, niin tutkinnanautoja, siviiliautoja kuin poliisiautojakin.

Verivana näkyy edelleen lumella ja asfaltissa luhtitalon pihamaalla. Se ulottuu alakerran ovelta noin 15 metrin päähän pihalle. Roiskeita on ovessa ja tiiliseinässä oven vieressä.

Poliisi tiedotti tiistaina luhtitalossa sijaitsevasta asunnosta löytyneen surmattuna siellä asunut keski-ikäinen mies.

IS:n saaman tiedon mukaan on mahdollista, että surmaan päättynyt tilanne on alkanut jo pihamaalla. Siihen viittaavat myös runsaat verijäljet. Osa verestä on jo lumipenkoissa, kun pihaa on aurattu äskeisten lumisateiden vuoksi.

Surmatyön tekoajaksi poliisi ilmoitti kello 6 ja 7.13 välisen ajan eli tiistaiaamun, jolloin oli vielä pimeä.

Verisenä tekopaikalta paenneen epäillyn pakoreittiä pystyttiin seuraamaan moottoritien eli metsän takana Viialaa sivuavan Tampereen eteläisen ohitustien toiselle puolelle Lukonmäen Pyykinojankadulle asti.

Erään surmapaikan lähistön talon pihalta löytyi nimittäin isoja jalanjälkiä ja veriroiskeita. Roiskeita oli myös aidassa. Poliisi käytti apuna jälkikoiria.

Pakenija oli saattanut olla hetken umpipihalla. Myöhemmin hän oli ilmeisesti liukunut jyrkkää rinnettä.

Sisä-Suomen poliisi antoi keskiviikkona aamulla uuden tiedotteen, jonka mielenkiintoisin tieto oli silminnäkijän havainto ohikulkutien alikulun kohdalla Leipakantiellä kello 9 ja 10 välisenä aikana nähdystä miehestä.

Hän oli kulkenut pohjoiseen eli rikospaikan suuntaan. Tuntomerkit täsmäsivät poliisin etsimään epäiltyyn.

Poliisi etsii nuorehkoa aikuista miestä, joka on noin 175 senttiä pitkä ja hoikka tai normaalivartaloinen eikä hänellä ole partaa.

Miehellä oli ollut tumma pipo, jonka alareuna oli taitettu kaksin kerroin. Jalassa oli ulkoiluhousut ja mahdollisesti tummat lyhytvarrelliset kengät.

Takki oli mustavalkoinen ja siinä oli mahdollisesti kirjoitusta, jonka ensimmäinen kirjain oli E.

Maastosta löytyneet verijäljet tukevat poliisin mukaan silminnäkijän havaintoa.

Poliisi pyytää yleisön vihjeitä sähköpostilla osoitteeseen keskitettytutkinta.sisä-suomi@poliisi.fi tai numeroon 050-399 8084.

Surmatyö on herättänyt suurta huomiota Tampereella, ja huolta, koska epäilty jatkaa yhä pakoaan.