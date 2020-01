Nainen löysi lumesta hyytävän vihjeen, joka toi poliisikoirat paikalle – epäillyn murhaajan pako rikkoi lintukodon rauhan Tampereella

Juuri nyt

Mies surmattiin kotiinsa tiistaiaamuna Tampereen Viialassa. Epäilty murhaaja pakeni ja jätti verijäljet lumeen. Alueella asuvat ihmiset säikähtivät tapahtumia.

Lintukotomainen rauha Viialan kaupunginosassa Tampereella rikkoutui tiistaiaamuna surullisella tavalla. Vasaratien varrella sijaitsevasta luhtitaloasunnosta löytyi väkivallan uhrina kuolleen keski-ikäisen miehen ruumis.

Matkaa kirjailija Kalle Päätalon kotitalolle Kirvestielle on vain viitisensataa metriä.

Poliisi tutkii kello 6.00–7.13 välisenä aikana tehtyä henkirikosta murhana. Ongelma tutkinnassa on se, että miespuolinen tekijä pakeni paikalta ennen virkavallan tuloa – eikä epäillyn henkilöllisyyskään ole poliisin tiedossa. Mies saattaa olla myös aseistettu.

Nämä seikat tietävät myös potentiaalista riskiä ulkopuolisille. Poliisi varoittikin kansalaisia iltapäivällä vaarasta.

Verisenä tekopaikalta paenneen miehen reitti on tiedossa itäisen Tampereen halkaisevan ohitustien toiselle puolelle Lukonmäkeen Pyykinojankadulle saakka. Siihen jäljet päättyvät.

Poliisi sai apua pakomatkan tutkintaan Viialan puolen asukkailta. Silminnäkijän vinkki työllisti tutkijoita useiden tuntien ajan. Hän näki aamulla erään talon pihalla pelottavan näyn.

– Näin kummallisia isoja jalanjälkiä ja veriroiskeita. Roiskeita oli lumessa ja aidassa, nainen kertoo IS:lle.

Nainen huomasi koiraa ulkoiluttaessaan haalaripukuisia poliiseja.

– Kysyin, että kiinnostaisiko tilanne heitä. Sitten tuli poliiseja koiria myöten katsomaan.

Mittavaa operaatiota todisti olohuoneensa ikkunasta myös eläkeläisrouva, jonka poikkeukselliset tapahtumat saivat pelkäämään turvallisuutensa puolesta.

– Ei tässä uskalla oikein oveakaan avata. Täällä ollaan vähän säikkynä, eläkeläisnainen myöntää.

– Jäljet johti tähän. Tästä se meni naapurin puolelle, sitten palasi takaisin ja lähti vaahteran takaa polkua alaspäin.

Oletetaan, että mies tuli tästä aidasta yli, naapuri arvioi pihojen välisen aidan verijälkien perusteella.

Naiset arvelevat pakenijan lähteneen aamuhämärässä väärään suuntaan päästyään talon kulman taakse suojaiselle puolelle. Edessä oli umpipiha.

Kääntymisen jälkeen mies päätti jatkaa maastoon alas jyrkkää rinnettä yleiselle piha-alueelle palaamisen sijaan.

– Rinteen hän meni alas ilmeisesti liukumalla, nainen päätteli lumeen jääneistä jäljistä.

Veriroiskeita löytyi myös kukkaritilästä.

– Koirat haistelivat veristä lunta, ja poliisi otti lunta pois, eläkeläisrouva kertoo.

Murhatutkimus järkytti myös jäljet pihalla huomannutta naista.

– Toivottavasti sade huuhtelee roiskeet pois. Eihän tämä kovin miellyttävää ole, hän miettii.

– Että tällaisessa lintukodossa tapahtuu jotain tuollaista. Ei täällä koskaan ennen ole mitään ongelmia ollut. Olihan tämä kyllä aika jännittävääkin.

Etsinnässä on nuorehko, mutta aikuinen mies, jolla on mittaa noin 175 senttimetriä. Mies on hoikka tai normaalivartaloinen eikä hänellä ole partaa.

Mies on pukeutunut tummaan pipoon, ulkoiluhousuihin tai vastaaviin ja mahdollisesti varrellisiin kenkiin. Yllään miehellä oli mustavalkoinen takki, jossa on mahdollisesti E-kirjaimella alkanutta kirjoitusta.

Epäilty on voinut jatkaa matkaa Lukonmäestä vaikkapa läheisiin Hervannan tai Kaukajärven kaupunginosiin. Lukonmäessä illalla liikkeellä ollut poliisipartio tutkaili ympäristöä maltillisesti.

– Kivahan se mies olis löytää. Täytyy yrittää miettiä, mitä itte tekis, jos olis pakomatkalla, konstaapeli kommentoi etsintöjä mustanmaijan ikkunasta.

Mitään paniikkia Lukonmäessä ei alkuillasta ollut. Läheskään kaikki eivät olleet edes kuulleet veriteosta.

– Juuri yksi asiakas kertoi. Kävin heti katsomassa, että takaovi on kiinni, Lukonmäen Grillikioskin yrittäjä Arja Viinikka kertoo.

– Onhan täällä etenkin ennen asunut aika vaihtelevaa porukkaa. Tämä grillikin on kerran ryöstetty puukon kanssa.

Läheisen K-Market Lukonmäen myyjä Jenna kertoo, ettei mahdollisesti kaupan tuntumassa liikuskeleva murhaaja pelota.

– Ei kauheesti. Saan kyydin kotiin työpäivän jälkeen, Jenna sanoo.

Kaupassa asioiva, Viialan puolella itse asuva mies kuuli tapauksesta ensi kertaa IS:n toimittajalta.

– Ei se sen pahempaa ole, tapahtuu rikos kauempana tai lähempänä. Toki jos lähempänä, niin on suurempi todennäköisyys, että tapaa tekijän, mies miettii.

– Ikävää, mutta elämä on, mitä on.

Poliisi pyytää yleisöltä apua ja vihjeet voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.

Lisäksi tietoja voi soittaa numeroon 050-3998024.