UPM Raflatecin pääluottamusmiehen terveiset Piekkalalle: ”Vois ruveta aidosti kuuntelemaan osapuolia”

UPM:n tarralaminaattitehtaan Tampereen Tesomalla koneet eivät käy. Tumput ovat suorina myös parkkipaikalla.

On ensimmäinen lakkopäivä. Paperimiesten pääluottamusmies Pertti Niemi johtaa heijastinliivien joukkoa pikkupakkasessa. Kuuden miehen ryhmä pitää huolen, ettei yksikään työmies astu tehtaan portista sisään.

Raflatacin yksikön henkilöstöstä on lakossa yli puolet: noin 140 paperimiestä ja noin 70 toimihenkilöä.

– Hyvin meidän jengi tietää, ettei tänne kannata tulla, Niemi kuvaa tilannetta.

– Mutta mieluummin me tuolla sisällä töitä tehtäisiin. Se on selvä juttu.

Lakkovahdit Petri Paajanen (vas.), Joni Äikäs, Mika Lahtinen, Joni Orenius, Pertti Niemi ja Jarmo Hakala.

Neuvottelut herättävät toki huolta, mutta Niemi ei usko kiistan menevän yhtä pahaksi kuin vuoden 2005 työsulun aikaan. Tällä kertaa työntekijätkin ovat paremmin varautuneita tilanteeseen.

– 2005 jätti kovan jäljen. Melkein seitsemän viikkoa ilman liksaa, Niemi muistaa.

– Tämä työtaistelu ei tullut kenellekään yllätyksenä. Nyt on osattu varautua; jokainen tajuaa, että pitää olla puskuria.

Niemi uskoo, että kunhan kiky-tunnit saadaan alta pois, neuvotteluissa päästään eteenpäin.

– Tää viikko menee. Painetta pitää olla tarpeeksi, että alkaa tapahtumaan.

– Kyse on kaupankäynnistä. Holmén (Jyrki, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja) ei halua luopua saavutetuista eduista – eihän kukaan halua. Mutta jossain vaiheessa pitää kompromissia tehdä.

Paperimiesten pääluottamusmies Pertti Niemi.

Kokeneena ay-miehenä Niemi tietää, että kertoimet nousevat molemmilla puolilla. Ja tiukkana ollaan loppuun saakka.

– Eihän meidän puoli voi peräytyä niin, että tullaan huonolla pahvilla ulos. Eikä työnantaja. Toivottavasti ei vaan mennä kasvojenmenetyslinjalle.

Työnantajien selitykset kikyn taloudellisesta merkityksestä eivät Niemeä vakuuta.

– Kikyn aikana on suljettu kaksi paperilinjaa ja 700 työntekijää on saanut lapun käteen. Ei uppoa se, että kiky on tuonut työpaikkoja tai investointeja. Jonnekin muualle ne rahat ovat menneet.

Niemellä on terveiset sekä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle että Holménille.

– Piekkala vois ruveta ihan aidosti kuuntelemaan kumpaakin puolta eikä naulata asioita kiinni. Tällä alalla ongelmat ovat kuitenkin erilaiset kuin julkisella puolella tai teknologiassa.

– Holménin toivon jaksavan neuvotella ja pitämään pää kylmänä. Kemian puolella hän hoiti hommansa hyvin, mutta onko nyt niin, että käsiä on sidottu liikaa vai mistä johtuu, ettei ammattitaito tule esille.