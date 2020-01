Tampereella Sammon koulussa väkivaltainen teko – Aamulehti: yhdelle oppilaalle lievät vammat

Poliisin mukaan tilanne on ohi.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo Twitter-sivullaan, että sillä oli käynnissä tehtävä Tampereella sijaitsevalla Sammon koululla. Poliisin mukaan siellä on tapahtunut väkivaltainen teko.

Kenelläkään ei ole poliisin mukaan vaaraa.

Poliisi twiittasi, että yhden koululaisen epäillään loukanneen toista teräaseella.

Aamulehden mukaan tapauksessa on ollut kyse kahden oppilaan välisestä väkivallanteosta. Teko on aiheuttanut toiselle oppilaalle lievät vammat, Aamulehti kertoo oppilaiden vanhemmille lähetetyn viestin perusteella.

Poliisi kertoi noin 20 minuuttia ensitiedon jälkeen, että teosta epäilty henkilö on sen hallussa ja alueella on turvallista liikkua. Poliisin mukaan tilanne on ohi.

Sammon koulu ei kommentoi tapahtunutta, asiasta tiedottamisen hoitaa poliisi.