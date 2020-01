Syy sukeltajan eksymiseen kultakaivoksessa selvisi: tarttui väärään köyteen sameassa vedessä

Juuri nyt

Apuun rientänyt sukeltajakaveri: ”Piti ottaa käyttöön suunnitelma B”

Huono näkyvyys johti väärän paluuköyden valintaan ja sitä myötä yli viisi tuntia kestäneeseen pelastusoperaatioon torstaina Haverin vanhassa kaivoksessa Ylöjärven Siivikkalassa.

Kaivoksen sokkeloissa eksynyt sukeltaja saatiin turvaan lopulta puoli yhdeksän aikaan illalla hyvissä voimissa.

Kokenut sukeltaja teki virhevalinnan, kun hän oli palaamassa parinsa kanssa kohti pintaa. Virheen syynä oli samea vesi.

– Sukeltaja valitsi reitin, joka oli pidempi, Haverin Kaivossukeltajat ry:n puheenjohtaja Lauri Marjamäki kertoo.

Paikalle hälytetty Marjamäki oli pelastusoperaation viimeisten tuntien aikana auttamassa kadonneeksi ilmoitettua oman sukellusparinsa kanssa.

Kadonneeksi ilmoitettu sukeltaja oli käynyt parinsa kanssa sukeltamassa noin 80 metrissä. Oikean paluureitin valinnut sukeltaja havaitsi kaverinsa kadonneen noin 40 metrin kohdalla. Virhevalinnan toinen sukeltaja oli tehnyt heti paluumatkan alussa.

Tässä vaiheessa ei ollut varmuutta, mitä toiselle sukeltajalle oli tapahtunut. Katoamisesta tehtiin ilmoitus hätäkeskukselle niin pian kuin tieto saatiin pinnalla odottavalle, oman sukelluksensa jo päättäneelle henkilölle.

Marjamäen mukaan luolasto on merkitty naruilla, jotka kaikki johtavat pinnalle. Huonon näkyvyyden vuoksi sukeltaja valitsi kokemuksestaan huolimatta väärän köyden.

– Kun suunnitelma A ei toiminut, piti ottaa käyttöön suunnitelma B. Kaikki toimi aivan harjoiteltujen oppien mukaan, eikä sukeltaja joutunut missään vaiheessa paniikkiin.

Kadonnut sukeltaja jatkoi eteenpäin valitsemaansa reittiä. Pelastustoimien ollessa vasta alkuvaiheessa ylempänä ollut sukeltaja havaitsi kadonneen taskulampun valon. Tässä vaiheessa tiedettiin, ettei sukeltajalle ollut tapahtunut mitään onnettomuutta.

Pidemmän reitin vuoksi kadonnut oli lopulta pinnan alla hieman alle kahdeksan tuntia suunnitellun kuuden tunnin sijaan. Sukeltajan käytössä olleet kaasut riitti lopulta pintaan saakka, joten hän ei tarvinnut tarjolla ollutta varakaasua.

– Akuuttia hätää ei ollut. Mies on kunnossa ja voi hyvin, Marjamäki kertoo.

Sukeltaminen Haverin kaivoksessa on haastavaa veden paikallisen sameuden vuoksi. Ongelma on se, ettei yleensä tiedä ennakkoon, missä kohdin sameutta on.

– On käynyt niin, että joku sukeltaja on käynyt paikalla ja ilmoittanut, että nyt on tosi hyvät näkyvyydet ja kertonut siitä somessa. Kun seuraavana päivänä mennään paikalle, tilanne onkin toinen.

– Sakkakerros on välillä hyvinkin tiheä. Vesi voi olla viisi metrin matkalta maitomaista jossain 35 metrin syvyydessä, mutta sen ylä- ja alapuolella voikin olla taas hyvä näkyvyys.

Haverin Kaivossukeltajiin kuuluu 41 jäsenseuraa. Noin sadassa vuosittaisessa sukellustapahtumassa kaivokseen tehdään noin 300 sukellusta.

Rekisterissä on runsaat 200 sukeltajaa, mutta aktiivisimpia kävijöitä Haverissa on Marjamäen arvion mukaan parisenkymmentä.