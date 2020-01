Tältä näyttää Suomen uusin synnytysosasto: Syntymäpaikka on ”välimuoto kodista ja sairaalasta” – löytyykö maata uhkaavan ongelman ratkaisuun malli Tampereelta?

Tampereen yliopistollisen sairaalan synnytysosasto valmiina haasteeseen. Ensimmäiset synnyttäjät sisään keskiviikkoaamuna.

Kymmenen vuotta ja kymmenen kuukautta. Niin pitkään apulaisylilääkäri Outi Palomäki on kantanut lastaan, joka syntyy keskiviikkoaamuna kello yhdeksän.

Tuolla kellonlyömällä alkaa toiminta Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) synnytysosastolla – Suomen uusimmalla ja ehkä samalla myös parhaalla?

Sairaalahoitaja Salme Sorva sovittelee jo lakanoita keskiviikkoaamuna toimintansa aloittavan Tampereen yliopistollisen sairaalan synnytysosaston potilashuoneeseen 14. Seurassa apulaisylilääkäri Outi Palomäki.

Tays Syntymäpaikaksi nimetyn kokonaisuuden pitäisi olla hyvä. Niin hyvä, että sillä voi olla vaikutusta jopa trendiin, joka uhkaa Suomea: syntyvyyden laskuun.

– Uusi synnytyssairaala on yksi asia, mikä voidaan tehdä. Avoimien ovien päivänä eräs synnytyssairaalaamme tutustunut sanoikin, että pitäisikö vielä yksi vauva tehdä, Palomäki naurahtaa.

Yhden naisen show´sta ei toki ole kyse. Alusta alkaen moniammatilliset ryhmät ovat olleet suunnittelemassa eri toimintakokonaisuuksia. Viime syksynä alkaneen kattavan koulutuksen on käynyt läpi yli 400 tiloihin muuttavaa työntekijää.

Taysin Syntymäpaikan teemavuodenaika on kevät, mikä näkyy myös äitiyspoliklinikan väreissä.

Suunnittelun, rakentamisen ja koulutuksen tuloksena Tays elää nyt synnyttämisen juhlaviikkoa. Vastasyntyneiden tehohoito aloitti jo tiistaiaamuna, synnytysosastoa seuraa torstaina toiminnan käynnistyminen naistentauti- ja raskauspäivystyksessä. Kaikki on valmista, kun äitiyspoliklinikka avaa vielä ovensa perjantaina.

Projektijohtajalle kyse on elämäntehtävästä, jolla on mittaa pian 30 vuotta.

– Opiskelijana jo huomasin, että olen syntymäsynnytyslääkäri. Olen tosi innoissani tästä kaikesta, osa-aikaisesti projektia lääkärintyönsä ohessa johtanut Palomäki myöntää.

Pirkanmaan luontoa kuvaavat seinien väritapetit ovat Outi Palomäen mieleen. Tutkimusten mukaan luontokuvat nopeuttavat myös potilaiden toipumista.

Palomäki syntyi itse Taysin nyt käytöstä poistuvassa synnytyssairaalassa. Tuolloin synnyttämisen fasiliteetit olivat myös ajan tasalla.

Muttapa mutta. Niistä ajoista on pian 60 vuotta.

– Tilanpuute, tavaroita käytävällä, ahtaat hissit, vaikeita kulmia kääntyä, Palomäki luettelee 60-luvun alussa 3000 vuotuiselle synnyttäjälle suunnitellun synnytyssairaalan ongelmia.

Nyt synnyttäjiä on 4400 vuodessa. Enimmillään lukema on ollut jopa 5500. Tays on synnytysten määrässä Suomen kakkonen HYKSin jälkeen.

– Vanhassa sairaalassa prosessi katkesi, kun synnytyksen alkuvaihetta hoidettiin 0-kerroksessa, josta äiti kärrättiin sitten eteenpäin synnytyksen edistyessä. Toiminta oli ihan hajallaan.

– Aiemmin potilas kulki paikasta toiseen. Nyt synnyttäjä tulee yhteen yksikköön, jossa koko synnytys hoidetaan alusta loppuun.

Kätilö Marjaana Kuusisto testaa potilashuoneessa sijaitsevan ammeen suihkua. Toimii!

Suomessa sekä äitiyskuolleisuus että kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana syntyneiden määrä on maailman alhaisin. Olikin luonnollista, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä haluttiin tehdä parasta mahdollista – rajoitettujen resurssien sallimissa rajoissa.

Tays Synnytyspaikka on vain osa laajamittaista, vuosia jatkuvaa keskussairaalan uudistamisohjelmaa, joka alkaa olla vasta puolimatkassa.

– Tästä tuli aivan loistava paikka, Palomäki kiittelee nyt.

Syntymäpaikkaan löytää Taysin Elämänaukioksi kutsutun sisääntuloaulan kautta.

Kokonaisuuden keskiössä ovat perhekeskeisyys ja sujuva toiminta.

– Ihan ensimmäiseksi loimme prosessit, miten potilaan on paras kulkea. Halusimme paikan, joka on välimuoto kodista ja sairaalasta niin pitkälle kuin mahdollista. Nyt äiti saa pitää vauvan lähellään.

Syntymäpaikka toimii kolmessa kerroksessa. Kokonaisuutta palvelee ”yksityishissi”, jolla ei muualle edes pääse!

Synnytyshuoneesta löytyy apuvälineitä moneen lähtöön.

Tärkeitä yksityiskohtia riittää muitakin. Synnytysyksikössä potilashuoneita on 19, joista neljä on varustettu synnytyksen mahdollistavalla tai ainakin sitä helpottavalla ammeella. Joogaliinat, säkit ja pallot kuuluvat myös varustukseen. Yhteisestä perhehuoneesta löytyy isille muun muassa sohva, televisio ja jääkaappi.

Mikäli lapsi tarvitsee apua elämän ensi metreille, on yksikössä myös kolmepaikkainen elvytyshuone. Leikkaussaleja on kaksi. Perhekeskeinen hoito voidaan toteuttaa tarvittaessa toimenpiteen jälkeen myös heräämössä ja tarkkailutiloissa tai myös silloin, kun vastasyntynyt tarvitsee erityisseurantaa.

– Äänieristyskin on kunnossa. Olemme pystyneet toteuttamaan oikeastaan kaikki toiveet, mitä synnyttäjät ovat esittäneet heille järjestetyissä potilastyöpajoissa ja asiakaskyselyissä.

Syntymäpaikan 17 yksityistä tehohoitohuonetta on laitettu käytännön syistä neliapilan muotoon.

Tays Synnytyspaikassa vauvat ja äidit ovat jotakuinkin niin hyvässä turvassa kuin mahdollista.

– Hätäsektio on meillä maailman huippuluokkaa jo ennestään. Leikkauspäätöksen tekemisestä leikkaukseen menee meillä vain kuusi minuuttia.

Uusi sairaala synnyttäjille 60-luvun alussa ja nyt 20-luvun alussa. Pärjätäänkö nyt aloittavalla sairaalalla vuoteen 2080?

– Olemme nyt yrittäneet katsoa tulevaisuuteen niin hyvin kuin mahdollista. Vaikka eihän sinne oikeasti voi katsoa. Tämä sairaala tehtiin kuitenkin vuosikymmeniksi.

Laivasänky tekee potilashuoneesta perhehuoneen.

Yksi konkreettinen todiste perhekeskeisyydestä ovat yhden hengen huoneisiin rakennetut seinästä käännettävät ”laivasängyt”. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry lahjoitti sänkyihin patjat, jotka tekevät potilashuoneista perhehuoneita.

Yliopistollisena sairaalana Taysin erityisvastuualuetta ovat myös Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.

– Meille voi tulla hätätapauksena esimerkiksi 27. raskausviikolla oleva äiti vaikka Seinäjoelta. Tällainen tilanne on perheelle aina kriisi, mutta täällä onnistuvat erityisjärjestelyt, jotka ennen olivat puolisolle vaikeita.

Isienkin pitää joskus odottaa. Siksi perhehuone.

Vaikka syntyvyys on laskussa, työ ei ole suinkaan vähentynyt. Palomäki kertoo äitiyspoliklinikkakäyntien määrän olevan jopa kasvussa.

Yhä useammalla synnyttäjällä on ylipainoa, ja yli 35-vuotiaiden synnyttäjien osuus on kasvussa. Käytännössä synnyttäjillä on entistä enemmän riskiä lisääviä sairauksia.

– Raskauden läpivienti on yhä useammin aivan valtava lääketieteellinen ponnistus, Palomäki kuvaa tilannetta.

Kätilöt Satu Petäjä ja Noora Salovaara valmistelevat Tays Synnytyspaikan tehohoidon tiloja.

Taloudelliset paineet eivät helpota synnytystoiminnan kehittämistä jatkossakaan.

– Jos henkilöstömäärää vähennetään, on se todella huolestuttavaa. Tätä Synnytyspaikkaa on rakennettu hyvin taloudellisesti, mutta mitään tärkeää ei ole jätetty tekemättä.

Jos rahaa olisi rajattomasti, niin minkä asian olisit tehnyt vielä paremmin?

– Laittaisin sen rahan henkilöstöön, ihmistyövoimaan, Palomäki vastaa.

Outi Palomäki työhuoneessaan, jonka hän jakaa lääkärikollegansa kanssa.

Palomäki oli marraskuussa koko henkilökunnasta ensimmäinen, joka sai oman työpisteen uudesta Syntymäpaikasta. Parissa kuukaudessa ympärille on syntynyt kokonaisuus, jonka h-hetki on nyt käsillä.

Keskiviikkoaamua projektijohtaja odottaa innolla.

– Kello yhdeksältä kaiken pitäisi olla tiptop!