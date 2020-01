Tilastokeskuksen selvityksen mukaan autoilijat kuolevat hyvin harvoin Tampereen liikenneonnettomuuksissa.

Jalan ja polkupyörällä liikkuvilla on syytä olla varuillaan vilkkaassa kaupunkiliikenteessä. Helsingin Sanomien mukaan vaara on suurin Tampereella, jossa peräti 78 prosenttia liikenneonnettomuuksissa kuolleista on jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Tilastokeskuksen tiedoista paljastuu, että Tampereella kuoli seitsemän jalankulkijaa ja pyöräilijää vuosina 2017-2019. Yhteensä liikenteessä kuolleita oli tutkimusjaksolla yhdeksän.

Myös Helsingissä menehtyi seitsemän kevyen liikenteen kulkijaa. Kuolleiden kokonaismäärä oli Helsingissä 14.

Asukasta kohden Turku osoittautui kuudella kuolleella kevyen liikenteen näkökulmasta Tamperetta vaarallisemmaksi. 10 000 asukasta kohti Tampereella kuoli 0,29 ihmistä, Turussa 0,31.

Korkein lukema 0,39 oli Joensuussa, jossa ajanjakson aikana kuoli kolme jalankulkijaa ja pyöräilijää. Suurimmista kaupungeista Kouvolassa ja Lappeenrannassa ei kuollut vuosina 2017–19 yhtään ihmistä.